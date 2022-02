La primavera è alle porte e le giornate iniziano ad allungarsi. Questo periodo più luminoso equivarrà a una serie di fortunati eventi soprattutto per alcuni segni dello zodiaco.

Maggio sarà un mese ricco di colpi di scena e opportunità da cogliere al volo, soprattutto per i nati sotto i segni zodiacali di Gemelli, Bilancia e Leone. Questi segni potrebbero ricevere grandi notizie in merito ai propri soldi e alla propria vita sentimentale.

L’importante, però, sarà evitare qualche passo falso, soprattutto in campo burocratico e finanziario.

Dal 5 marzo inizierà un ottimo periodo per questo segno

Marzo partirà in maniera molto positiva per il segno dei Gemelli. Questo segno beneficerà in particolar modo dell’influsso magnetico di Marte.

Dopo aver affrontato alcuni momenti di difficoltà, ora stiamo attraversando la fase di assestamento e ci prepariamo al decollo. In amore, prenderanno forma alcuni progetti e chi era triste per la fine della propria storia si consolerà con un nuovo cupido.

Anche il Sole ci darà l’energia positiva per affrontare questo periodo e libererà ancora di più la nostra vena creativa e curiosa.

Qualche difficoltà potrà esserci solo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, perché la nostra vena mutevole e molto lunatica potrebbe farci incappare in alcune discussioni, soprattutto sul lavoro.

Scenderà oro dai rubinetti a marzo e aprile per Gemelli, Leone e Bilancia, ma sul lavoro sarà questo il segno più premiato

Rimaniamo in ambito professionale e scopriamo chi sarà il segno più fortunato.

Sicuramente non si tratta di questi 2 segni che verranno presi di mira dalla sfortuna a marzo senza pietà.

Dopo un inizio anno un po’ traballante, il vero leader dei mesi primaverili sarà l’Ariete. Il picco massimo ci sarà nei prossimi mesi, infatti i nati sotto questo segno si sentiranno rinati e rinvigoriti di nuova energia.

Tutto merito della Luna nuova che sarà in Ariete il 1° aprile del 2022.

La benevolenza verrà ulteriormente rinforzata dal passaggio di Mercurio, che aiuterà a ridefinire i nuovi obiettivi lavorativi da perseguire. Facciamo attenzione sul piano della salute, perché potrebbe arrivare la tipica influenza stagionale.

Grandi vittorie anche per questi segni benvoluti dagli astri

Un sacco di gioie in arrivo anche per il segno del Leone e della Bilancia.

Scenderà oro dai rubinetti a marzo e aprile per questi 2 segni, perché la tenacia e l’equilibrio che li caratterizzano farà andare a segno molti obiettivi.

La serenità raggiunta in campo sentimentale si trasferirà anche sulle finanze. Il picco ci sarà nei giorni 10 aprile per il Leone e il 15 del mese, che sarà la giornata più fortunata per la Bilancia.