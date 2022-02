Quando sentiamo provenire dalla cucina un irresistibile profumo che ci conquista, si tratta probabilmente del brodo di carne. Questa preparazione è fondamentale per dare quel sapore che rende perfetti ravioli, tortellini o risotti casalinghi.

Gli ingredienti utilizzati per dare vita al nostro squisito brodo sono diversi. C’è chi utilizza il dado e chi decide di sostituirlo con spezie o erbe aromatiche, ottenendo comunque un risultato da leccarsi i baffi. Ma se c’è un ingrediente di cui non possiamo fare a meno questo è, ovviamente, la carne.

Una volta che avremo finito di preparare il brodo, dovremo pensare a un modo ingegnoso per riutilizzare il nostro succoso pezzo. Per risolvere la situazione a nostro favore, oggi vogliamo proprio proporre una ricetta semplice con la carne avanzata del brodo.

Bollito in padella

Per reinserire nel menù di giornata la nostra preziosa carne possiamo cucinare un prelibato bollito ripassato in padella. Sarà un piatto che non graverà sul portafogli e per cui saranno sufficienti pochissimi ingredienti semplici da reperire.

Ci basterà fare affidamento su alcune erbette e verdure del nostro orto o che abbiamo già in dispensa e condire il tutto con semplicità. I carnivori ne andranno pazzi!

Ecco, per iniziare, gli ingredienti di cui avremo bisogno per circa 4 porzioni:

800 g di muscolo;

300 g di pomodorini;

30 g circa di olio extravergine di oliva;

una cipolla;

1 ramo di prezzemolo.

Ecco come riutilizzare la carne del brodo avanzata grazie a questa ricetta economica e appetitosa con soli 5 ingredienti

Se non lo abbiamo già fatto, prepariamo il brodo di carne. Ci procuriamo una casseruola e la riempiamo con qualche litro di acqua. Dopodiché aggiungiamo le verdure che preferiamo come patate, carote e cipolle lavate.

Per ultimo, adagiamo in pentola anche il pezzo di carne e iniziamo la cottura lenta per circa un’ora e mezza. Non appena la carne avrà acquisito la giusta morbidezza, potremo spegnere la fiamma. Togliamo dall’acqua il muscolo e poggiamolo su un piatto.

Adesso è il momento di occuparsi delle verdure di contorno. Scaldiamo una padella con un filo di olio evo e una cipolla sbucciata e tritata. Cuociamo a fiamma bassa per qualche minuto, poi aggiungiamo anche i pomodorini e insaporiamo con prezzemolo e un pizzico di sale.

Proseguiamo la cottura del condimento per altri 15 minuti, intanto riprendiamo il pezzo di carne e tagliamolo a pezzetti. Per finire lo aggiungiamo in pentola e lo cuociamo dolcemente con le verdure per un altro quarto d’ora, prima di servire. Ecco come riutilizzare la carne del brodo avanzata in modo facile e immediato e conquistare tutti a tavola.

