L’anno nuovo non è iniziato per tutti con il piede giusto. Qualcuno si trascina ancora dietro alcuni pesi dal passato e altri stanno vivendo qualche giorno difficile anche a causa dell’influenza delle stelle.

I movimenti astrali, infatti, non incidono sempre positivamente sul nostro percorso. A volte, tuttavia, lo fanno eccome, basta pensare a questi 3 segni predestinati che riceveranno un sacco di soldi grazie alla congiunzione astrale di Saturno e Mercurio.

Qualcun altro, invece, avrà qualche problema da risolvere, ma fortunatamente si tratterà solo di una fase passeggera. L’importante, però, è saper affrontare le sfide nel modo più giusto. Ecco chi saranno i più interessati da questo periodo.

Questo segno dovrebbe imparare a “prendersela meno”

Il primo segno interessato da questa fase un po’ traballante è la Vergine. I nati sotto il segno della Vergine saranno caricati di un mucchio di impegni, che metteranno a dura prova la loro vitalità mentale e fisica.

In questa fase il lavoro prenderà il sopravvento ed è proprio da questo che partiranno i problemi.

Ci sarà, infatti, qualche grattacapo da risolvere, soprattutto a causa di alcuni colleghi prevaricatori. Non dovremo farci abbattere, però, anzi, sarà il momento giusto per dimostrare quanto valiamo.

La Vergine diventa irascibile, soprattutto quando non si sente davvero in forma. Questo lato, abbinato all’essere troppo puntigliosi, potrebbe far vivere un periodo di forte stress.

Starà a noi, quindi, saper gestire questa tensione al meglio, perché nessuno dovrà avere il potere di farci stare male.

Periodo nero per questi 2 segni zodiacali a marzo perché la sfortuna li prenderà di mira senza pietà

Oltre alla Vergine, inoltre, ci sarà qualcun altro che, purtroppo, dovrà fare i conti con alcuni lati del proprio carattere non proprio positivi. Vediamo di chi si tratta.

Anche questo segno affascinante e molto intuitivo dovrà affrontare delle sfide

L’altro segno che dovrà fronteggiare alcuni problemi in questo periodo sarà lo Scorpione.

Il segno dello Scorpione è caratterizzato da una natura molto contraddittoria, che spesso può creargli incomprensioni con gli altri.

I problemi, in questo caso, saranno di carattere privato, anzi, sentimentale. In amore, lo Scorpione basa tutto sulla propria ironia che, a volte, può essere motivo di litigi.

Questo segno, infatti, potrebbe sentirsi ancora ferito per alcuni tradimenti subiti in passato e questo potrebbe creare una sorta di corazza dura da demolire. Ciò potrà generare un muro con il partner, ma sarà anche il modo per capire quanto il nostro compagno tenga a noi. Attenzione, però, a non tirare la corda.

Periodo nero per questi 2 segni zodiacali, quindi, che potranno essere fronteggiate al meglio solo se sapremo limare alcuni spigoli del nostro carattere.