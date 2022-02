Noi italiani siamo maestri del risotto. Ma questo piatto, pur estremamente versatile, non è il solo modo per preparare un riso buonissimo per portare a tavola un primo piatto da leccarsi i baffi. Ci sono moltissime qualità di riso e infinite ricette da sperimentare. E uno dei tipi di riso più apprezzati in tutto il mondo è il riso basmati, originario di India e Pakistan e famosissimo per il suo profumo e la sua fragranza. Ma spesso non riusciamo a prepararlo nella maniera migliore e, invece di avere una pietanza leggera e profumata, ci troviamo nella pentola un pasticcio umido e pesante. Ma niente paura, esiste un trucchetto, comune in Asia, che ci permette di preparare un riso basmati come vuole la tradizione, per risultati straordinari.

Prima di cominciare laviamo il riso in abbondante acqua

La prima regola per un riso fragrante, profumato e leggero è quello di lavarlo molto bene prima della cottura. È importante eliminare l’amido, per evitare che durante la cottura questa sostanza si trasformi in una poltiglia collosa. Mettiamo quindi il riso in uno scolapasta e laviamolo accuratamente sotto l’acqua corrente, fino a quando saremo sicuri di aver eliminato la maggior parte dell’amido. Una volta fatta questa operazione, possiamo passare al trucchetto vero e proprio.

Usando questo semplice trucchetto nella pentola prepareremo un riso basmati fragrante, profumatissimo e mai colloso in pochi minuti

Ma qual è il segreto per un riso basmati fragrante e profumatissimo? Semplice: il riso deve cuocere in poca acqua e senza essere mescolato. Ma come facciamo ad assicurarci che non si attacchi alla pentola? Semplicissimo. Utilizziamo una patata tagliata a fettine sottili.

Procediamo in questo modo: sbucciamo e laviamo una patata di grandi dimensioni, poi tagliamola a fette sottili e posizioniamo le fette nella pentola, coprendo completamente il fondo. In questo modo il riso non entrerà in contatto con il fondo della pentola, ma solo con le fette di patata, che gli impediranno di bruciarsi.

Usiamo poca acqua e non mescoliamo

L’errore che rende il riso appiccicoso e colloso è quello di usare troppa acqua e di mescolarlo costantemente per timore che si attacchi. Niente di più sbagliato, se vogliamo mantenere il profumo e la fragranza del basmati. Usando questo semplice trucchetto nella pentola il nostro riso sarà molto migliore: utilizziamo poca acqua, solo lo stretto indispensabile, non mescoliamo il riso durante la cottura e non mettiamo il coperchio. Alla bisogna possiamo aggiungere dell’acqua poco per volta, ma una volta cotto, il riso deve risultare praticamente asciutto. Manterrà tutto il suo profumo e diremo addio ai pasticci collosi.

