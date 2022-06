Quante volte capita al supermercato o dal fruttivendolo di essere indecisi su quale frutta prendere, se acquistare la frutta acerba o quella più matura. Solitamente la scelta si basa sul proprio gusto personale. C’è chi preferisce la frutta più matura perché più dolce e chi invece la frutta acerba, perché più amara. In realtà ciò che è importante sapere è che la scelta del grado di maturazione del frutto è molto importante, in quanto cambieranno anche le proprietà qualitative dell’alimento.

Le differenze tra la frutta matura e quella acerba, oltre al gusto e alla consistenza, risiedono proprio nei valori nutrizionali. Un frutto maturo contiene, a differenza della frutta acerba, una percentuale di saccarosio e fruttosio elevata, motivo per il quale appare più dolce. Proprio per la presenza di questo elevato contenuto di zuccheri è consigliato a chi soffre di glicemia alta o diabete di preferire la frutta acerba rispetto a quella matura. La frutta acerba invece dà un senso di succosità, in quanto gli enzimi attaccano la pectina (presente sulla buccia) rendendola più morbida e offrendo quel senso succoso.

Scegliere tra frutta acerba e matura evitando mal di pancia e gonfiore adesso è più semplice grazie a questa guida pratica

È importante sapere che, nel processo di maturazione, si perdono molte proprietà che si hanno quando il frutto si presenta ancora acerbo:

diminuiscono gli acidi organici, come acido tartarico, citrico e malico, che conferiscono il tipico sapore acidulo;

la frutta acerba presenta un alto contenuto di clorofille e minerali che vanno persi se il frutto matura troppo;

maggiore quantità di vitamine che diminuiscono con la maturazione.

Ovviamente anche la frutta contiene le fibre. Queste non presentano particolare variazione tra la scelta della frutta acerba o matura, però per chi soffre di problemi gastrointestinali quali meteorismo, gonfiore e simili, è preferibilmente consigliato consumare frutta acerba. Difatti, la frutta matura in realtà potrebbe provocare gonfiore per la presenza di fruttosio che causa la fermentazione nello stomaco. È bene far presente che ci sono frutti che non vanno mangiati troppo acerbi. Basti pensare alle banane ancora verdi, che hanno un contenuto alto di tannini che potrebbe portare a fastidiosi mal di pancia.

Scegliere tra frutta acerba e matura evitando mal di pancia adesso potrebbe essere possibile, anche se si tratta di una scelta del tutto personale e di gusto. Un’ottima soluzione potrebbe essere fare una macedonia con un mix di frutta acerba e matura, così da poter usufruire di tutti i benefici che presentano.

