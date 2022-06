La menta è una delle spezie più usate, in particolar modo d’estate. Viene utilizzata per rendere i piatti oltre che gustosi anche più freschi, ottima quindi, viste le temperature in continuo aumento delle ultime settimane. Si conoscono oltre 600 varietà della menta, è una pianta che ha la particolarità di incrociarsi con altre specie dando origine a numerose varianti. È usata per la realizzazione di caramelle, dentifrici, sciroppi e tanto altro.

100 g di menta contengono 285 kcal ed è composta da:

19,93 g di proteine;

52,04 g di carboidrati;

6,03 g di grassi

0 mg di colesterolo;

29,8 g di fibra alimentare;

344 mg di sodio

Tra le varie tipologie di menta, esiste la menta piperita, che presenta un contenuto di mentolo più alto rispetto agli altri tipi.

Scopriamo le numerose proprietà e i benefici della menta piperita contro nausea, vomito e non solo, più dei consigli per l’assunzione

La menta piperita è una delle piante officinali più usate. Ha diverse proprietà benefiche:

analgesiche, sarebbe importante per diminuire il dolore provocato da forte mal di testa. Se si applicasse una soluzione di mentolo su tempie o fronte, si potrebbero avere riduzioni dei sintomi quali nausea, vomito e intolleranza alla luce;

antisettica, presenta al suo interno un buon quantitativo di polifenoli che aiuterebbero a ridurre le infezioni;

decongestionante e balsamica, essendo rinfrescante aiuta molto quando si ha il classico naso tappato da raffreddore. Usata anche per curare febbre e tosse;

anestetica, sulla pelle porta ad una vasocostrizione seguita da una vasodilatazione, che permetterebbero un’azione anestetica locale;

depurativa, nei soggetti che soffrono di alitosi;

sulle le punture di zanzara ridurrebbe il prurito.

Benefici dell’olio essenziale e consigli

Dalla menta piperita si può estrarre l’olio essenziale. Anch’esso presenta molti benefici per la salute dell’uomo. Considerato un antistress, sarebbe molto utile per gli studenti per favorire la concentrazione durante lo studio o gli esami. Il suo effetto rinfrescante potrebbe anche aiutare nel contrastare insonnia e depressione. Ha azione digestiva ed è utile in caso di meteorismo, diarrea e vari spasmi intestinali. Le sue proprietà calmanti potrebbero diminuire la nausea e vomito, difatti ne viene consigliata la somministrazione a chi viaggia e soffre i mezzi di trasporto.

Contro il mal di auto è consigliato mettere alcune gocce di olio essenziale su un batuffolo di ovatta e odorarlo durante il viaggio. Non mettere olio essenziale puro sulla pelle, bisogna sempre mescolarla con un olio di base, in quanto potrebbe irritare. Così, scopriamo le numerose proprietà e i benefici della menta piperita, che potrebbero contrastare diversi problemi. A tal fine, una sua somministrazione giornaliera potrebbe ridurre numerosi rischi. L’importante, come sempre, è assumerla nelle giuste dosi, consigliate da uno specialista.

