Quando arriva l’estate si cerca sempre di trovare cibi che siano freschi e veloci da cucinare. Si spengono i fornelli e si va di paste fredde, insalatone di riso e frutta. Tra i cibi consumati maggiormente c’è il cous cous. Dai Paesi del Mediterraneo si è diffuso in tutto il Mondo per la sua praticità e bontà. L’ingrediente di base è la semola di grano duro, che presenta tantissime proprietà nutritive per l’organismo. La semola si presenta con un colore giallo chiaro e una consistenza più granulosa rispetto alle altre farine.

Come viene preparato e valori nutrizionali

I granelli di semola vengono cotti al vapore. Si inseriscono i granelli all’interno di una teglia e si aggiunge un po’ di acqua di cottura. Poi si lascia riposare e, quando l’acqua è assorbita, si sgrana con una forchetta. Si condisce poi a proprio piacimento e gusto. In 100 g di semola si trovano: 14 g di acqua, 11,5 g di proteine, 0,5 g lipidi, 76,9 g di carboidrati, 1,9 g di zuccheri e 3,6 g di fibre. Un totale di 339 calorie. Al suo interno si trovano anche fosforo, potassio, sodio, calcio, ferro e vitamine del gruppo B.

Scopriamo i benefici che questo alimento sembrerebbe avere per intestino, cervello e una pelle lucida più come preparare un’ottima maschera esfoliante

Si può cucinare in diversi modi, con il pesce, con le verdure o con il pollo. Tra i diversi benefici dati dalla presenza della semola, il cous cous presenta:

dà energia: come descritto sopra, la componente dei carboidrati è elevata rispetto alle altre. Sappiamo che questi ultimi sono importanti e fondamentali per fornire la giusta carica giornaliera. Ha un indice glicemico moderato, dunque può essere consumato anche dai diabetici o da chi soffre di glicemia alta. Può essere un’ottima alternativa alla pasta perché presenta le calorie dimezzate;

è ricco di fibre che fanno in modo di mantenere in equilibrio l’ambiente intestinale. Inoltre garantisce un maggior senso di sazietà;

ottima fonte di sali minerali e proteine. Sali minerali quali fosforo e potassio sono ottimi per la salute del cervello e della muscolatura. La fonte di proteine è ottima per chi svolge attività fisica.

Il cous cous non presenta particolari controindicazioni, è giusto preferibile evitarne l’assunzione per i soggetti intolleranti o allergici alla semola. Oltre all’aspetto nutrizionale, la semola trova largo uso anche nell’ambito cosmetico. Difatti esistono numerose maschere alla semola. È possibile anche fare una maschera in casa con 3 cucchiai di semola, 2 di yogurt bianco e 1 cucchiaino di cannella. Ha proprietà esfoliante e ridona alla pelle lucentezza.

Dunque, così scopriamo i benefici che questo alimento sembrerebbe avere per la salute dell’intestino e della nostra pelle, ottimo per le insalatone estive da consumare in riva a mare.

