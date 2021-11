Brusca inversione a Wall Street e ora inizia un ribasso? Focus su Apple

Quando tutto sembrava “chiamare” ulteriori rialzi, negli ultimi due giorni i listini americani hanno girato al ribasso. Brusca inversione a Wall Street e ora inizia un ribasso?

Non è ancora il momento “per fasciarsi la testa” anche se oggi e domani saranno importanti per capire se inizierà o meno una correzione. Ora andremo a indicare la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

La tendenza di breve gira al ribasso. Brusca inversione a Wall Street e ora inizia un ribasso? I livelli da monitorare.

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 36.346. Inversione ribassista duratura solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.798.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 15.867. Inversione ribassista duratura solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.470.

S&P 500

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 4.685. Inversione ribassista duratura solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.595.

Il percorso settimanale proiettato

Il minimo dovrebbe essere segnato fra lunedì e martedì, mentre il massimo nella giornata di venerdì.

Per gli indici azionari americani sembra che il percorso preventivato abbia subito una modifica. Oggi è importante per capire se si tornerà al rialzo o si andrà ulteriormente al ribasso.

Quali sono le aree di minimo/massimo attese per questa settimana?

Dow Jones

36.145/36.300

36.810/37.100

Nasdaq C.

15.745/15.900

16.386/16.495

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

Nei primi due giorni della settimana sono state centrate le aree di minimo ma ora lo scenario rialzista inizia a scricchiolare.

Focus su Apple

Il titolo Apple (NASDAQ:AAPL) ha chiuso la seduta del 10 novembre al prezzo di 147,92 dollari in ribasso dell’1,92% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di lungo termine rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 146,20, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 160 e poi 172 dollari. Nuova forza di breve termine con una chiusura giornaliera superiore a 150,13.