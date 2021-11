Per molte persone, oggigiorno, comprare casa può sembrare una vera e propria utopia. Spesso i prezzi sono proibitivi per le finanze della gente e accedere a un finanziamento vantaggioso non è così semplice. Ecco perché potrebbe interessare e non poco una nuova tendenza in arrivo dall’Oriente, quella della casa Cayoe. Non si tratta di van o di camper, ma di graziosi moduli abitativi costruiti in legno ed acciaio. Comprare casa a poco prezzo sarà finalmente possibile grazie a queste piccole meraviglie da 7.000 euro, che stanno spopolando tra gli appassionati di architettura e design. Questi moduli abitativi, della grandezza di un container, hanno tetto, pavimenti, vetrate, bagno, e luci. Insomma, tutto il necessario per essere delle abitazioni accoglienti a un prezzo inferiore a quello di un’automobile.

Comprare casa a poco prezzo sarà finalmente possibile grazie a queste piccole meraviglie da 7.000 euro

Negli ultimi anni la moda di vivere in van superattrezzati è sempre più diffusa. Una vita simile, votata all’essenzialità e al risparmio ma senza scadere nel degrado, è possibile grazie a dei nuovi moduli abitativi costruiti in Cina. Queste piccole case-container, chiamate Cayoe, hanno i tratti peculiari del design minimale: linee semplici e architettura contemporanea. Insomma, un lavoro di cui Le Corbusier (primo teorizzatore del modulo abitativo) andrebbe fiero.

La forma della casa Cayoe è anch’essa estremamente essenziale, ma fornita di tutto il necessario. La casa è rettangolare, con vetrate ai lati, uno spazio giorno con cucina e un bagno. È chiaro che si tratta di una soluzione rivolta a chi trova il coraggio di fare una scelta di vita molto radicale. Tuttavia, queste case-container hanno anche un grande vantaggio. È possibile, infatti, trasportarle facilmente, andando a vivere dove più desideriamo.

Dove e come acquistare questi moduli abitativi super-convenienti

Sembra incredibile, ma per acquistare queste piccole meraviglie non dobbiamo rivolgerci a studi di architettura o negozi di design. Infatti, le case Cayoe si trovano in vendita su Alibaba, uno dei più grandi portali e-commerce al Mondo (detto anche l’Amazon cinese). Il prezzo, come detto, è di 7.000 euro per modulo abitativo. Nulla vieta, però, di acquistare più di un modulo e di assemblarli tra di loro. Per esempio, potremmo acquistarne due, sistemando in uno la zona notte e nell’altro la zona giorno. Le soluzioni plausibili sono diverse, perché il bello di queste casette è che lasciano spazio alla fantasia.

Approfondimento

Per risparmiare fino a 1.700 euro sulla spesa ecco la classifica dei supermercati più convenienti d’Italia