È l’alimento più amato e consumato dell’estate, sin dal mese di maggio fino ad arrivare ai primi di ottobre. Non parliamo certamente di insalata o pasta fredda, ma del gelato in tutti i suoi formati e nei vari gusti disponibili in commercio.

Ciascuno ha i suoi preferiti, tra quelli al latte ed altri alla frutta, e ogni anno non vediamo l’ora di gustare nuovamenre un cono fragrante.

Possiamo scegliere tra i gelati confezionati, disponibili al supermercato così come nei bar e talvolta nei tabacchi, e i gelati freschi. Possiamo anche alternarli a seconda del momento e di ciò che più desideriamo, ma una coppetta alla nocciola di qualità non si rifiuta mai.

E proprio i gusti sono l’argomento che oggi vogliamo affrontare, quelli nuovi, deliziosi e in voga in questo 2022. Li abbiamo adocchiati in due importantissimi eventi che si sono svolti nel mese di marzo, il Sigep di Rimini e il Gelato day.

Vediamo qualche dettaglio in più e quali sono i gelati più nuovi e soprattutto buonissimi da cercare questa estate.

Non solo fragola e panna, sono questi i nuovi e incredibili gusti dell’estate che rinfrescano i pomeriggi bollenti

In occasione del Sigep di Rimini, si sono proposti due gusti molto particolari.

Il primo è il Frizzi pop blue dell’azienda Irca, a base di zucchero a velo e vaniglia e dal simpatico colore blu. La sua specialità sta nel sapore scoppiettante, che lo rende adatto soprattutto ai bambini.

Il secondo ricorda il periodo storico che stiamo vivendo e si pone come simbolo di pace. Si tratta del gusto che prende proprio il nome di Gelato della pace, creato dall’Associazione italiana gelatieri.

La sua base di ricotta e latte, variegata all’arancia, è resa ancora più buona dall’aggiunta del pistacchio che regala un tocco di italianità.

Andiamo ora al secondo evento, il gelato day che si è svolto il 24 marzo e ha nominato il gelato dell’anno 2022. Parliamo del gusto Dolce sinfonia, ideato da un’azienda di Salerno.

Come il precedente, anche nel Dolce sinfonia troviamo la ricotta, ma la sua base è composta da gelato alla nocciola e cioccolato. Il tocco di classe (e di gusto) è garantito dai fichi al rhum, una specialità che ricorda proprio i sapori del Sud Italia.

Insomma, non solo fragola e panna, quest’anno possiamo sbizzarrirci con qualcosa di originale e soprattutto buonissimo.

