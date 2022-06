Il pesce è una componente fondamentale della dieta mediterranea e andrebbe mangiato almeno una volta alla settimana. Una vera delizia soprattutto se abbinato a ortaggi come le zucchine o le patate. La triglia è un pesce che viene molto consumato per via del suo sapore e per la facilità con cui si cucina. Inoltre si adatta bene a diverse preparazioni sia al forno che in padella. Un pesce ricco di ferro, fosforo e magnesio oltre che di vitamine A e B con bassi livelli di colesterolo e carboidrati. Questo la rende perfetta anche per chi soffre di colesterolo alto. Nonostante possa essere mangiato da tutti, bisognerà fare molta attenzione per l’alta presenza di lische che potrebbero rimanere in gola.

Oggi si andrà a vedere una ricetta che vede protagonista proprio questo pesce abbinato a pomodorini, patate e zucchine. Una ricetta relativamente semplice che farà delle triglie le vere protagoniste della nostra tavola. Quindi, chi ha il colesterolo alto può mangiare questo pesce, ovviamente senza esagerare.

Ingredienti per 5 persone

5 triglie di scoglio grandi;

400 g di patate;

3 zucchine;

2 grappoli di pomodorini;

300 g di olive;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Chi ha il colesterolo alto può mangiare questo pesce da cucinare in padella o al forno con zucchine, patate e pomodorini

Le triglie si potranno acquistare già pulite oppure da pulire, tutto dipenderà dal tempo che si ha a disposizione. Infatti, pulire le triglie richiederà un po’ di sforzo in più. Per prima cosa passare il pesce sotto l’acqua corrente eliminando le pinne laterali. Per desquamare sarà sufficiente tenere ferma la coda e raschiare la superficie con la parte non tagliente di un coltello. In seguito incidere per estrarre le interiora, lavare nuovamente la triglia e procedere a sfilettarla.

Una volta ottenuti i filetti lasciarli in frigorifero e occuparsi degli ortaggi. Prendere le zucchine, lavarle e suddividerle in rondelle. Sbucciare le patate e poi tagliarle a dadini mentre i pomodorini divisi in due. Mettere patate e zucchine a scaldare un paio di minuti in acqua bollente con un pizzico di sale. In seguito la preparazione continuerà in padella dove patate, pomodorini e zucchine andranno fatti rosolare per qualche minuto con sale e pepe. A questo punto, fare rosolare le triglie in una pentola antiaderente aggiungendo un filo di olio EVO, del sale e del pepe. A fine cottura distribuire nei piatti o in un piatto di portata le triglie, le zucchine, le patate e i pomodorini aggiungendo qualche oliva.

