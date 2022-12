Il trucco geniale per asciugare le scarpe da ginnastica in asciugatrice senza farle sbattere

Il freddo imperversa, ma non riusciamo a rinunciare alle nostre amate scarpe da ginnastica. Tuttavia, tra pioggia, fanghiglia e usura quotidiana, ci tocca lavarle di tanto in tanto. E per asciugarle? Ci pensa l’asciugatrice! Ma come evitare che le scarpe facciano quel rumore infernale al suo interno? La soluzione ce l’abbiamo noi.

Per tutti coloro che non hanno l’asciugatrice, invece, esistono alcuni rimedi per velocizzare il processo di asciugatura delle scarpe da ginnastica, che altrimenti richiederebbe parecchie ore, considerate le basse temperature di questa stagione.

Asciugare le scarpe da tennis in asciugatrice

Ci siamo dati a una rapida pulizia della casa e ne abbiamo approfittato per lavare le scarpe, che sono appena uscite dalla lavatrice, ma sono ancora bagnate e a noi servono con una certa urgenza.

Certo però, quel fastidioso rumore che fanno in asciugatrice è davvero insopportabile. Per ovviare al problema dovremmo provare il trucco geniale per asciugare le scarpe, senza che sbattano da una parte all’altra. Tutto quello che dobbiamo fare è appendere le scarpe, lasciandole sospese allo sportello, legando insieme i lacci. Dovremo raccogliere tutti e quattro i capi dei lacci e legarli tra loro con un doppio nodo, che emergerà dallo sportello, ricadendo all’esterno. Una volta fatto, possiamo chiudere l’asciugatrice e avviare il programma.

Se non dovessimo riuscirci, possiamo bilanciare il peso attaccando i lacci a qualcosa di pesante fuori dallo sportello. Per non rovinare le scarpe però, dovremo scegliere un programma delicato e a bassa temperatura, controllandole periodicamente per evitare che si deformino. In alternativa, possiamo sempre comprare degli accessori appositi per fissare le scarpe all’interno dell’asciugatrice, come le ventose o i sacchetti, da attaccare internamente allo sportello. Non escludiamo, comunque, che un qualsiasi sacchetto di stoffa richiudibile (con i cordini, come i sacchetti che si danno ai bimbi dell’asilo, per intenderci) faccia lo stesso effetto.

Come asciugare le scarpe bagnate senza asciugatrice

Veniamo ora ai metodi per asciugare le scarpe da ginnastica anche senza asciugatrice. Premessa: la fretta non è mai una buona compagna. Evitiamo perciò l’uso improprio di termosifoni e phon. Le fonti di calore dirette, a lungo andare, danneggiano i tessuti. Perciò procediamo con cautela.

Per prima cosa, assorbiamo l’acqua in eccesso con dei fogli di giornale. Dovremo appallottolare dei fogli di giornale ed inserirli all’interno delle nostre scarpe. Lasciamoli agire per un’ora e poi rimuoviamoli. Trascorso il tempo, sostituiamo i fogli bagnati con altri asciutti e lasciamo asciugare per quattro ore. Ripetiamo l’operazione una terza volta e lasciamo le scarpe ad asciugare, con gli ultimi fogli di giornale al loro interno, per tutta la notte. Il giorno seguente saranno perfettamente asciutte. Eventualmente, possiamo provare con un metodo di asciugatura a freddo, usando un ventilatore.

Il trucco geniale per asciugare le scarpe senza rovinarle

Pochi conoscono la portentosa invenzione dell’asciuga scarpe, un congegno studiato apposta per adempiere allo scopo di asciugare le nostre scarpe preferite nel giro di un paio d’ore. Questo strumento è portentoso anche per eliminare cattivi odori e batteri. Persino i più scettici dovranno riconoscere che il trucco geniale per asciugare le scarpe esiste ed ha dell’incredibile per la sua efficacia. Non resta che provare!