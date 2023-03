Perché sempre più persone stanno mangiando un’arancia sotto la doccia? La risposta ti stupirà

Ecco tutte le informazioni sul nuovo trend che spopola sui social e che potrebbe portare benefici alla tua salute fisica e mentale.

Finalmente è arrivata la primavera e con essa una ventata d’aria fresca e frizzantina, non solo da un punto di vista strettamente climatico. Giardini e balconi sono in fiore, nascono nuovi amori e nuove opportunità grazie anche al rinnovato posizionamento delle Stelle. Detto questo, è anche vero che il tanto atteso cambio di stagione non è sempre facile da affrontare. Lo sa bene chi soffre di allergia e comincia a ritrovarsi di frequente con naso colante e occhi gonfi.

Ma più in generale tutti ci sentiamo più stanchi o spossati e dobbiamo imparare a ricaricare le energie e l’umore. Un aiuto arriva indubbiamente non solo dagli integratori, ma anche e soprattutto dall’alimentazione. Queste premesse spiegano in parte perché sempre più persone stanno mangiando un’arancia sotto la doccia. Se sei curioso di saperlo anche tu, ti basta continuare a leggere.

È solo un nuovo trend?

Mangiare un’arancia sotto la doccia è la più recente tendenza che sta scalando le classifiche nel popolarissimo social TikTok. Non è chiara la paternità di questo trend, mentre è evidente che sia diventato un contenuto estremamente dilagante sulla piattaforma. Ai classici video che dispensano consigli e svelano trucchi da utilizzare nella beauty routine, si sono ora affiancati quelli sulle arance sotto la doccia. Potrebbe sembrare una cosa strana, ma ti basti sapere che alcuni di questi video sono diventati virali, sfiorando i 4,5 milioni di visualizzazioni.

Non servono filtri o applicazioni particolari: anche tu potresti fare un video in cui mangi un’arancia mentre sei sotto la doccia. Ma perché è nato questo trend che sta diventando sempre più diffuso?

Perché sempre più persone stanno mangiando un’arancia sotto la doccia: il motivo è più semplice di quanto pensi

In questi video si assiste ad una scenetta banalissima e dunque assolutamente facile da replicare. Basta infatti prendere un’arancia e recarsi in bagno, aprire l’acqua della doccia e cominciare quindi a gustare il nutriente agrume dopo averlo sbucciato. I motivi alla base di questo trend virale sono diversi e spaziano dal puro intrattenimento ai possibili benefici fisici e mentali che ne derivano. Secondo alcuni, il solo diffondersi nella stanza dell’aroma dell’arancia migliora immediatamente l’umore, riducendo il carico di stress. E il benessere psicologico cresce se, lasciandoti trasportare dall’aroma vitaminico, immagini di trovarti in una stanza di un hotel di lusso o di una Spa.

Ma non è solo il profumo dell’arancia ad avere effetti positivi sulla persona, anche il suo profilo nutrizionale incide sul benessere. Come è noto, l’arancia è una delle fonti principali di vitamina C, ma sapevi che è ricca anche di fibre? E siccome con la nuova stagione è appunto importante sentirsi in forze, mangiare qualche arancia in più sarebbe la mossa ideale. Naturalmente, il trend riportato rende protagoniste le arance, ma non sono l’unico alimento a favorire l’assunzione di vitamina C. Largo anche a limoni, kiwi, spinaci, rucola, prezzemolo, peperoni. E infine alle prossime regine della nostra cucina: le fragole.