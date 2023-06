Scarpe bianche pulite e candide come appena comprate! Non serve lavarle, basta fare così!

Comode e versatili, le sneakers sono sempre più amate. C’è un solo problema: si sporcano subito! Quelle chiare, poi, possono diventare un vero incubo. Come fare a farle tornare belle e lucenti? Ecco un trucchetto facile facile che sta spopolando.

Non passano mai di moda e sono sempre più ricercate dalle giovanissime ma anche dalle donne più mature. Difatti, dopo il successo delle scarpe senza tacco più in voga di stagione, ecco trionfare un altro modello di calzature intramontabile. Le cosiddette “scarpe bianche” che possono essere utilizzate per completare gli outfit più disparati. L’unico inconveniente delle sneakers chiare è lo sporco. Basta una macchia per farle apparire subito più vecchie e malridotte. Dunque, meglio correre ai ripari e mettere in pratica le strategie migliori.

Scarpe bianche pulite e candide come appena comprate, ecco il trucchetto che sta impazzando sul web

Il web è un calderone in cui si trova veramente di tutto. E conoscere i trucchi casalinghi più efficaci risolve molteplici problematiche quotidiane. Tra i quesiti più frequenti degli utenti, la pulizia delle sneakers è certamente una delle più ricercate. Diversi sono gli ingredienti utilizzati per pulire velocemente le scarpe in tela che si sono ingiallite. Intanto, sui social sta spopolando un rimedio facile e anche piuttosto economico che ci permetterà di avere scarpe bianche pulite e candide come se fossero appena state acquistate. Vediamo di che si tratta.

Il trucco in questione è il sapone giallo, conosciuto anche come sapone molle potassico. Un ingrediente che conta sempre più sostenitori grazie alle sue doti sgrassanti e igienizzanti. Ideale per far risplendere il bucato, il sapone giallo è favoloso anche sulle macchie presenti sulle sneakers. Inoltre, è ecologico ed economico. Tutto ciò di cui avremo bisogno è un panetto di sapone giallo, un po’ d’acqua e una spazzola per scarpe. Vediamo il procedimento. Nel dettaglio, bisognerà prendere un po’ di sapone direttamente con le setole della spazzola e immergere quest’ultima in un recipiente con dell’acqua tiepida. Poi, strofinare energicamente la spazzole sulle scarpe e insistere sulle macchie. Lasciare agire per qualche minuto e poi passare un panno in microfibra leggermente inumidito e poi strizzato. Le scarpe appariranno come nuove, giacché, tra le caratteristiche del sapone giallo spicca il suo potere smacchiante.