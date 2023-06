Sei in vacanza e vuoi spendere poco? Ecco come riconoscere le trappole per turisti e non farti spennare

Come riconoscere le trappole per turisti e non farti spennare-proiezionidiborsa.it

Hai prenotato in posto bellissimo che volevi vedere da tanto ad un prezzo conveniente? Non basta trovare offerte incredibili se poi quando sei lì spendi centinaia di euro! Ecco qualche dritta per evitare i posti più turistici che ti vogliono spennare.

Ti sarà sicuramente capitato di aver prenotato le ferie a prezzi low cost, ma poi hai speso più del previsto. In genere la scusa che si raccontano tutti è che è ovvio, i posti più famosi costano tanto. Andare al ristorante tutti i giorni, comprare souvenir, provare le esperienze del posto. Ma la verità è che è facile cadere nelle trappole per turisti. Cosa sono? Sono posti, musei, attrazioni, ristoranti o bar che fregano ai turisti ignari un mucchio di soldi. Vediamo insieme come riconoscerle.

Se sei in vacanza e vuoi spendere poco, stai lontano da qui

Se sei giovane e al verde, ogni euro speso conta, soprattutto in vacanza. Magari ha prenotato in un posto incredibile pagando poco, sarebbe stupido spendere una volta arrivati lì. Partiamo con la più classica delle trappole per turisti, i menù con le foto dei piatti. Ovviamente non tutti i ristoranti con questi menù vogliono fregarti, ma potrebbe esserci una bella probabilità. Se poi il menù è plastificato, ha delle traduzioni improbabili ma non i prezzi, meglio starne alla larga. Anche se hanno un cameriere lì per raccattarti e convincerti ad entrare, direi che è un primo campanello d’allarme. Bonus che dovrebbe farti insospettire, si trovano nei posti turistici più affollati e frequentati e ci sono solo turisti. Meglio allontanarsi un po’ e cercare nelle vie limitrofe per trovare delle perle con piatti genuini ed economici.

Non solo ristoranti, ma anche attrazioni ed escursioni

Traghetti, gondole, barchette e vari mezzi di trasporto tipici del posto. Un giro può costarvi molto, soprattutto se siete in coppia! Non salire sul primo che trovi o che ti ha passato il volantino, valutali tutti prima di scegliere. Stessa cosa per le gite, le escursioni o le visite nelle cantine dove producono il vino. Scegli posti meno famosi, fai una ricerca di un itinerario prima di partire o chiedi alle persone del posto.

Certo qualcuno avrà agganci e ti indicherà posti costosi e poco autentici, ma la maggior parte delle persone no. Se vuoi essere sicuro di mangiare bene spendendo il giusto e fare esperienze davvero autentiche fai così. Affidati alle persone del posto e se sei in vacanza e vuoi spendere poco tieniti alla larga da questi posti. Certo, non tutti questi segnali significano che verrai spennato. Ma meglio fare attenzione, prima di farsi fregare controlla bene, se già vedi più di un campanello d’allarme, scappa.