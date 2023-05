Scarpe donna primavera estate 2023, occhio ai 5 modelli più chic del momento, belli con e senza tacco!

La stagione calda è alle porte e vuoi conoscere tutti i trend del periodo? Ecco 5 caratteristiche che renderanno moderne e chic le calzature più amate (con e senza tacco).

Attuali ma dal fascino intramontabile: per la primavera e l’estate 2023 i sandali si rinnovano e diventano più glamour che mai. Dopo il successo delle scarpe basse, perfette per camminare senza farsi male ai piedi e quelle per sembrare più alte senza soffrire su tacchi scomodi, arrivano 5 modelli da non perdere!

Nella categoria “scarpe donna primavera estate 2023” spiccano i modelli ultra minimal. Stiamo parlando di modelli che si possono indossare tutti i giorni e si abbinano praticamente a tutto. Queste scarpe si caratterizzano da una struttura essenziale e cinturini sottili e “senza fronzoli”. Sono senza tacco, la suola è leggera e sottile. In pratica, indossandole, sembrerà di camminare scalzi.

Il secondo trend di stagione è sicuramente il sandalo con il cinturino alla caviglia. Altro grande ritorno che non piacerà alle donne dalle caviglie pronunciate. Sono diversi i modelli di calzature che prevedono cinturini sottili che avvolgono la caviglia, tuttavia, le scarpe più trendy di stagione sono flat, o con un tacco accennato (massimo di 5 cm).

Scarpe donna primavera estate 2023: zeppe sì ma non in sughero!

Se si pensa alle calzature estive, le zeppe sono sul podio, insieme ai sandali e agli infradito. Come ogni anno, anche per l’estate 2023 tornano di moda le zeppe, tuttavia, si prediligeranno modelli più eleganti. Bandita la classica zeppa in sughero. Spazio, invece, alla pelle scamosciata, oppure alla vernice. Molto gettonate anche zeppe dalle tonalità metallizzati, perfette da abbinare a pantaloni o gonne lunghe.

Lacci alla schiava: una vera passione

Non solo cinturini alle caviglie, ma i lacci alla schiava saranno i protagonisti di molti outfit dai sapori estivi. I modelli da acquistare? Sia bassi che con il tacco! Il sandalo, impreziosito dai lacci che salgono su per le gambe creano un dettaglio femminile e decorativo.

Infine, i sandali più in voga della stagione sono intrecciati sul davanti, possibilmente a mano. Un tocco di classe che non fa passare inosservate. Perfetti per creare un gioco di volumi e nascondere di più i piedi. Semplicemente favolosi.