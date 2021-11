L’autunno è arrivato e il clima in tutta Italia è freddo e piovoso. In molti patiscono il freddo di questi giorni, ma altrettanti amano l’atmosfera autunnale. Questa stagione è associata da molti a profumi speziati, coperte di lana e merende in famiglia.

Oggi vedremo una semplice ricetta per preparare una cioccolata calda a dir poco deliziosa, con un ingrediente molto speciale. Infatti, scaldiamo cuore e corpo nei freddi pomeriggi d’autunno con questa deliziosa cioccolata calda.

Un ingrediente speciale che sa di autunno

Nei lunghi e piovosi pomeriggi di novembre, in molti amano preparare dolci merende calde per riprendersi dal freddo umido. C’è chi preferisce preparare crepes, dolci con ingredienti stagionali, come la torta alla zucca o il castagnaccio. Un must di questo periodo, però, è la cioccolata calda, magari aromatizzata allo zenzero o alla cannella, perfetta per prendere energia e scaldarsi.

Per realizzare la ricetta di oggi abbiamo bisogno di un ingrediente davvero speciale, con un inconfondibile dolce sapore speziato. Si tratta dei biscotti tipici del Belgio, gli speculoos.

Questi biscotti sono deliziosi e croccanti, sanno di cannella e di zucchero di canna e sono perfetti da intingere nel tè e nel latte. Tipici del Natale, sono perfetti per le merende dei mesi freddi, perché donano energia e sono gustosissimi.

Per iniziare, dobbiamo preparare una cioccolata calda come la amiamo. Possiamo usare il cacao amaro in polvere e scioglierlo nel latte caldo usando una frusta. Giriamo e mettiamo sul fuoco, aspettando che giunga ad ebollizione.

In base a quanto la vogliamo dolce, possiamo aggiungere più zucchero e, se amiamo una cioccolata densa, possiamo mettere un cucchiaino di amido di mais o fecola di patate.

Mentre mescoliamo e cuociamo il latte, possiamo aggiungere un pizzico di scorza d’arance o della cannella in polvere. Se vogliamo una cioccolata ancora più fondente, possiamo mettere alcuni quadratini di cioccolato. La nostra cioccolata in dieci minuti sarà pronta per un tocco finale.

A questo punto, infatti, non ci resta altro che sbriciolare, in una tazzina, alcuni speculoos e mischiarli con un cucchiaino di caramello. Giriamo in modo da ottenere una crema densa perfetta per adornare e addolcire la nostra cioccolata.

Ora possiamo versare la dolce crema di biscotti nella tazza di cioccolata: l’odore di spezie e di cannella riempirà la stanza e sarà difficile resistere.

