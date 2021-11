Soprattutto dopo i rincari delle bollette, la parola “risparmio” sta sulla bocca di tutti. Quasi tutte le famiglie italiane cercano modi e strategie per evitare spese esorbitanti e mantenersi il più possibile un gruzzoletto da parte.

Abbiamo già parlato, in articoli passati, i vari modi su come risparmiare in casa senza incidere troppo sulle bollette. Piccole strategie su come evitare di sprecare acqua, sul risparmio di bollette del gas o elettriche, sono sempre attuabili. Ma per quanto riguarda la spesa settimanale? Come possiamo evitare inutili esborsi di denaro?

Risparmiare soldi e tempo quando andiamo a fare spesa è possibile seguendo questi indispensabili accorgimenti quando siamo a casa.

Perché si parte dalla casa?

Non tutti ci riflettono, ma il modo migliore per risparmiare sulla spesa settimanale parte proprio dalla casa. Inutile andare a prediligere prodotti piuttosto che altri quando già siamo al supermercato. Dobbiamo avere ben chiaro cosa comprare e bisogna seguire delle piccole strategie che ci permetteranno di evitare sprechi di cibo.

È indispensabile, quindi, sapere che se il cibo che abbiamo in casa viene sprecato equivale ad una “perdita di denaro”. Non si può pensare di risparmiare se pecchiamo di mancata organizzazione e se non abbiamo le idee chiare.

Ecco quali sono gli accorgimenti che tutti dovremmo seguire per cominciare a risparmiare già da dentro le mura di casa.

Congelare

Per evitare sprechi di cibo e ritrovarci, quindi, a dover buttare via le nostre vivande, il consiglio è quello di congelare gli alimenti per poterli conservare più a lungo. Per le verdure si consiglia di lessarle prima di congelarle, questo ci permetterà di poterle conservare più a lungo.

Le erbe aromatiche (rosmarino, salvia, prezzemolo ecc.) che stanno per appassire si possono inserire con dell’olio o del burro fuso, negli stampi per il ghiaccio. Serviranno poi per insaporire le nostre pietanze.

Le uova che stanno per scadere si possono mettere, senza guscio, sempre nelle formine per il ghiaccio e conservate per diverso tempo.

Preservare frutta e verdura

Per conservare le mele più a lungo è possibile metterle nel frigorifero. Rimarranno fresche e intatte per diversi mesi.

Per evitare la veloce maturazione delle banane è possibile coprire il gambo con della pellicola o della stagnola.

Posizionare le patate in luoghi privi di luce. Questo accorgimento ritarderà la formazione dei germogli che sono tossici.

Come le patate, anche le carote hanno bisogno di buio. In alternativa è possibile sotterrarle in un recipiente con della sabbia.

La lattuga tende ad afflosciarsi e marcire velocemente anche in frigorifero. Questo perché è ricca di acqua. Il modo per mantenerla fresca e croccante più a lungo è quello di ricoprirla con dello scottex assorbente per almeno un paio d’ore. Questa rilascerà tutta l’acqua e si conserverà più a lungo.