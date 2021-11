Quando si pensa ai mercatini di Natale vengono in mente sempre le solite destinazioni. Eppure scoprire le strade meno battute dai turisti italiani può regalare delle atmosfere indimenticabili: questa magica città premiata per i mercatini di Natale è perfetta per un viaggio economico a novembre. Ecco quale.

Una perla tutta da scoprire

La Polonia è forse meno visitata rispetto ad altre nazioni europee, ma nasconde molti segreti da scoprire. Per i turisti italiani, visitare questo Paese è un’ottima occasione per godersi arte, architettura e natura senza spendere un occhio della testa.

La Polonia è infatti raggiungibile anche coi voli low-cost, e la vita costa meno che in Italia: è dunque possibile alloggiare in buone strutture e mangiare al ristorante a prezzi contenuti.

Fra le città polacche, Varsavia e Cracovia sono sicuramente le più note. Ma l’inverno è in realtà il momento migliore per scegliere una destinazione diversa: Poznán.

Questa città sorge sulle rive del fiume Warta, nella Polonia occidentale, ed è fra le più antiche e ricche del paese. I visitatori rimarranno incantati dalla piazza del mercato, con i suoi colorati edifici del XVI e XVII secolo e il suo municipio rinascimentale.

Ma non è questa l’unica attrazione da scoprire: fra l’orologio coi capretti che si scontrano a mezzogiorno, il delizioso cornetto di San Martino e le incantevoli serre del giardino botanico, ce n’è per tutti i gusti.

Perché allora bisogna visitare questa città proprio a partire da novembre? Il motivo è un evento da non perdere.

Questa magica città premiata per i mercatini di Natale è perfetta per un viaggio economico a novembre

La città di Poznań è famosa soprattutto per il suo incantevole mercatino di Natale, chiamato Poznań Bethlehem. Forse sarebbe meglio parlare di mercatini, al plurale: le fiere e gli eventi si tengono infatti in svariate piazze, mercati e parchi della città.

Quest’anno il Bethlehem avrà inizio il 20 novembre, quando aprirà il mercatino in Plac Wolności, e proseguirà fino al 26 dicembre. Insomma, già alla fine del mese corrente sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia. Può invece valere la pena di aspettare la seconda settimana di dicembre se si vuole assistere anche alla competizione internazionale di sculture di ghiaccio. Ma conviene viaggiare fino a Poznán per visitare i mercatini di Natale?

La risposta viene dall’edizione 2021 del concorso europeo per i migliori mercatini natalizi, organizzato dal portale European Best Destinations: Poznán ha guadagnato il terzo gradino del podio, subito dopo Basilea e Budapest. Ma non solo: si è anche rivelata prima classificata come destinazione per una vacanza natalizia in Europa.

Insomma, si tratta proprio della meta perfetta per chi non resiste alla magia del Natale. Per coloro che invece preferiscono rimanere in Italia, ecco un’occasione imperdibile per ammirare 50 opere del pittore fra i più importanti al Mondo.

