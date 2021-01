Cioccolata calda cremosa e densa come al bar e ancora più buona

Una bevanda indispensabile per un inverno freddo come questo è la cioccolata calda. Questa antica bevanda è in grado di deliziare un pomeriggio annoiato e di scaldare il cuore più gelido.

Oggi vorremo svelare una ricetta di alta pasticceria con cui potremo preparare una cioccolata calda e cremosa e densa come al bar e ancora più buona.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la cioccolata avremo bisogno di 50 grammi di cacao amaro in polvere, 40 grammi di zucchero a velo, 50 grammi di cioccolato fondente grattugiato fino, 5 grammi di fecola di patate e 5 grammi di amido di mais. Ora dovremo miscelare questi ingredienti in modo che avremo un composto uniforme. Questo preparato potrà essere utilizzato per più tazze e potremo conservarlo in un barattolo. Questo preparato è adatto a chi segue una dieta senza glutine. Se si è intolleranti alle proteine del latte, al lattosio, o vegani, basterà utilizzare un latte vegetale.

Per preparare la nostra tazza cremosa dovremo mettere due cucchiai abbondanti di preparato per tazza di latte e miscelare in un pentolino con una frusta. Dopo poco potremo accendere il fuoco e continuare a mescolare. Attendiamo che il composto bolla e lasciamo bollire 3-4 minuti in modo che la cioccolata si addensi.

Ora la nostra cioccolata calda è cremosa e fumante, pronta per essere servita. La sua densità ci stupirà positivamente e ci sembrerà di essere al bar. A piacere potremo aggiungere una spolverata di cannella oppure, per i più coraggiosi, del peperoncino piccante.

Seguendo questa semplice ricetta avremo ottenuto la nostra calda bevanda, adatta a deliziare un pomeriggio annoiato.

Potremo servirla accompagnata dalla classica crema chantilly oppure dal gelato, assieme alle pere sciroppato oppure assieme ad una morbida torta. Qui troviamo un’altra ricetta di alta pasticceria per uno zabaione perfetto.