Scalda il cuore la torta mele e nocciole senza burro che fa amare l’inverno e si mangia davanti al camino

L’arrivo dell’inverno fa venir voglia di mangiare pasti caldi e che ci diano l’idea di una piccola coccola. Al posto dei classici primi piatti in molti cominciano a preparare calde vellutate o zuppe come quella con patate e cipolla.

Durante una lunga e interminabile giornata piovosa anche mangiare una fetta di dolce appena sfornato può essere molto rifocillante. Scalda il cuore la torta mele e nocciole di cui illustreremo la ricetta. Si tratta di una delle tantissime varianti della classica torta alle mele della nonna che tutti abbiamo imparato ad amare.

Ingredienti per una tortiera da 18-20 cm di diametro

110 g di farina 00;

80 g di farina di nocciole;

2 mele di varietà adatta alla preparazione di dolci;

3 uova;

150 ml di olio di semi;

80 ml di latte;

120 g di zucchero a velo;

1 bustina di lievito per dolci;

granella di nocciole;

zucchero a velo per decorare;

gocce di cioccolato.

Scalda il cuore la torta mele e nocciole che si prepara in pochissimi passaggi

Mettere il burro e le uova in una ciotola. Versare al suo interno anche l’olio e mescolare con l’aiuto di una frusta. Aggiungere lo zucchero a velo e continuare a mescolare gli ingredienti. Versare anche la farina di nocciole all’interno della ciotola e mescolare nuovamente.

Aggiungere la farina 00, la scorza di limone grattugiata, le gocce di cioccolato e il lievito e amalgamare il tutto. Lavare le mele, tagliarle a fette e metterle assieme al resto degli ingredienti. Mescolare un’ultima volta. Imburrare e infarinare uno stampo da 18-20 centimetri di diametro. Infine, versare l’impasto al suo interno. Decorare con la granella di nocciole e con un po’ di zucchero a velo.

Disporre la teglia nella parte centrale del forno. Cuocere la torta in forno statico preriscaldato a 170° per 45 minuti. Sfornare al termine di questo lasso di tempo e servirla ancora calda.

Come si accompagna la torta di mele e nocciole

Cosa bere assieme alla torta di mele e nocciole? Un bel bicchiere di vino è quello che ci vuole per rilassarsi ancora di più quando si mangia la torta di mele. L’ideale sarebbe il proprio passito preferito.

Chi non ama bere alcolici accanto al dolce può invece optare per un semplice tè nero o per una tisana genuina e fatta in casa con cannella e mele.