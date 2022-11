Col Pacchetto Famiglia del Governo ecco più soldi per bollette e tante agevolazioni a largo raggio

Nella Legge di Stabilità del Governo italiano ci sono davvero tante misure, alcune di nuova istituzione, ed altre rafforzate, per permettere alle famiglie di superare le difficoltà a livello economico. A partire dai Bonus sociali su luce e gas che sono stati ulteriormente rafforzati.

Il Governo del premier Mario Draghi, infatti, aveva innalzato l’ISEE a 12.000 euro. Mentre il Governo Meloni rafforza ancor di più gli sconti in bolletta che saranno infatti accessibili per tutte le famiglie con un ISEE fino alla soglia dei 15.000 euro.

Con il Pacchetto famiglia del Governo Meloni ci sono tanti aiuti per superare le difficoltà a livello economico

Il pacchetto di misure a favore dei nuclei familiari, nell’ottica di contrasto all’inflazione galoppante, prevede pure una riduzione dell’IVA. Precisamente, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che scende al 5%, rispetto all’attuale 10%, sui prodotti per l’igiene intima femminile e per l’infanzia.

Con il Pacchetto famiglia del Governo Meloni, inoltre, viene introdotta pure la cosiddetta ‘Carta Risparmio Spesa’, in forza ad una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro che confluiranno in un apposito fondo. Anche in questo caso per redditi fino a 15.000 euro, la ‘Carta Risparmio Spesa’ permetterà alle famiglie di acquistare i beni di prima necessità. Con la gestione della misura che sarà a cura dei comuni italiani.

Sebbene con il nome di ‘Carta Risparmio Spesa’, quindi, dal prossimo anno tornano i cosiddetti buoni spesa. Già in passato concessi alle famiglie meno abbienti sempre attraverso la gestione affidata alle amministrazioni comunali.

Assegno unico dal 2023 più alto per le famiglie numerose, ecco come

Oltre a potenziare i Bonus sociali per luce e gas, inoltre, il Governo Meloni dal 2023 aumenterà pure gli importi dell’assegno unico alle famiglie numerose. Precisamente, alle famiglie con 3 o con più figli andando a destinare al riguardo risorse per 610 milioni di euro. Precisamente, dal 2023 per l’assegno unico ci sarà una maggiorazione pari al 50% per il primo anno. E di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli così come reso noto ieri, in tarda serata, dal Governo con un comunicato.

Confermato e prorogato per il prossimo anno pure il Bonus mutui giovani under 36

In più, il Governo italiano di centrodestra, in continuità con il precedente Esecutivo guidato dall’ex presidente della BCE Mario Draghi, ha confermato pure le agevolazioni in essere per l’acquisto della prima casa. Ovverosia la proroga per il 2023 del Bonus mutui prima casa per i giovani con un’età al di sotto dei 36 anni.