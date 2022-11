Con patate e cipolle si fa la zuppa più buona dell’inverno per rifocillarsi dopo una giornata piovosa

Chi ha detto che per preparare un primo piatto ci vogliano tanti ingredienti? Con patate e cipolle si fa la zuppa di cui vedremo la ricetta. Si tratta di una variazione della classica zuppa di cipolle, un piatto semplice e genuino.

Una volta provata sarà impossibile rinunciarci. Si prepara in meno di una mezz’ora con davvero pochissimi ingredienti ed è pertanto molto economica.

È un primo piatto ideale per la stagione invernale e specialmente per i giorni in cui piove molto. Infatti in questi ultimi si potrebbe aver voglia di un piatto caldo come una vellutata o una zuppa per riscaldarsi e coccolarsi un po’.

Ingredienti per 4 persone

6 cipolle dorate;

6 patate;

parmigiano in scaglie;

pepe;

olio extravergine di oliva;

peperoncino;

acqua;

aglio tritato;

rosmarino tritato.

Con patate e cipolle si fa la zuppa migliore di tutte in pochi passaggi

Mettere in pentola un litro e mezzo d’acqua. Far bollire e aggiungere un po’ di sale. Intanto affettare le cipolle alla julienne e versarle in una casseruola. Rosolarle assieme all’olio extravergine di oliva e a un po’ d’acqua. Si consiglia di farlo impostando il fuoco basso e mettendo il coperchio sulla casseruola. Attendere 10 minuti di tempo e intanto pelare le patate e tagliarle a dadini.

Quindi aggiungerle alla cipolla e alzare la fiamma. Lasciarle cuocere per 5 minuti mescolando molto spesso con un mestolo. Infine, versarci sopra l’acqua fatta bollire all’inizio. Far cuocere per 25 minuti aggiungendo l’aglio tritato, il peperoncino, il pepe e il rosmarino. Una volta pronta, servirla ancora calda dopo aver aggiunto a ogni porzione una spolverata di parmigiano in scaglie.

Cosa aggiungere per insaporire la zuppa

Se si vuole rendere la zuppa ancora più buona e saporita si consiglia di abbrustolire delle fettine di bacon e poi di sbriciolarle al suo interno.

Un altro modo per insaporire la zuppa è aggiungere la crosta del parmigiano, che per questa e altre ragioni sarebbe un peccato buttare. Bisogna farla cuocere assieme alle patate. In questo modo si ammorbidiranno e daranno un gusto unico alla già deliziosa zuppa. Bontà assicurata.

Come renderla più cremosa con poche gocce di 1 solo ingrediente

Per rendere più cremosa la zuppa è invece raccomandato versare al suo interno non più di qualche goccia di latte intero. Fare ciò torna utile anche per rimediare in caso sia venuta troppo salata.