Diversi i concorsi per diplomati al via in questi ultimi mesi, alcuni già scaduti e qualcuno in scadenza a breve. Le opportunità di avere il tanto agognato posto fisso sono molte ed è un peccato lasciarsele sfuggire. Non solo la Pubblica Amministrazione sta cercando nuovo personale da assumere, ma anche in altre Istituzioni come l’Università.

Un esempio sono proprio i 10 posti come amministrativo messi al bando dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Se dovessero interessarci, meglio affrettarsi, mancano solo 5 giorni alla scadenza.

Oggi parleremo di un nuovo bando di concorso appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questa volta si tratta di posti messi a concorso dal Comune di Viterbo. I posti, suddivisi in 4 bandi, prevedono tutti come requisito solo il diploma.

Scadono il 14 luglio questi bandi di concorso per 15 posti, categoria C, per diplomati in questo Comune del Lazio

I posti messi a concorso sono tutti a tempo pieno indeterminato di categoria C, ma prevedono diversi profili professionali. Si può inoltrare la domanda solo telematicamente tramite piattaforma dedicata. Si accede con l’identità digitale SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica CIE.

Per tutti i bandi sono richiesti i requisiti generali per i concorsi pubblici e il diploma di scuola superiore quinquennale. Inoltre, per tutte le figure è richiesta la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni e apparecchiature informatiche.

Per i 5 posti di istruttore amministrativo serve un qualsiasi diploma, mentre per istruttore tecnico geometra quello di geometra. Per l’istruttore contabile serve il diploma in ragioneria o in perito commerciale o equipollente. Mentre per i 4 posti come agente di polizia locale si richiedono ulteriori requisiti, oltre un qualsiasi diploma quinquennale. Troviamo la patente B, requisiti per il porto d’armi, nessuna disabilità e requisiti per la qualifica di agente di sicurezza.

Modalità d’esame

Per le modalità di esame si prevede una eventuale prova preselettiva di 60 quesiti a risposta multipla. Gli argomenti saranno su materie oggetto d’esame, logico-matematico e cultura generale. Dopodiché, passeranno alle prove successive i 100 candidati di ogni bando ritenuti idonei. Si continuerà con 2 prove scritte e una orale sulle materie specifiche di ciascun bando.

Per la lista completa si rimanda al sito ufficiale, dove si può anche inoltrare la candidatura. Da allegare alla domanda una copia del documento d’identità e copia della ricevuta del pagamento della tassa di concorso da 10,33 euro.

Quindi, scadono il 14 luglio questi bandi di concorso che mettono a disposizione molte opportunità con il diploma. Oltre ai concorsi, ogni giorno si presentano nuove opportunità di lavoro in diverse aziende italiane. Tentar non nuoce, soprattutto se abbiamo urgente bisogno di lavoro.

