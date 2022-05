In vista del periodo estivo le opportunità di lavoro anche part time si fanno più ghiotte. Per giovani che vogliono guadagnare qualcosina durante l’estate, ma anche per chi vuole un’entrata extra in più. Sono tante le aziende in cerca di personale in questo periodo, non solo personale qualificato, ma anche alla prima esperienza. Alcune di queste non hanno neanche fissato un limite d’età e l’unico requisito necessario è possedere il diploma. Anzi, anche nel campo dei concorsi pubblici vediamo l’apertura di nuove opportunità in tante parti d’Italia. Tra le più recenti, per la categoria C accessibile ai diplomati, troviamo quella della Provincia di Potenza. Un concorso che prevede una sola prova a crocette che vale la pena tentare.

Questo colosso tutto italiano sta assumendo personale per i mesi estivi e la paga non è affatto male

Ma, se non abbiamo tempo o voglia di attendere i diari delle prove dei concorsi, optare per un lavoretto estivo è la risposta giusta. Tra le aziende che cercano in questo periodo troviamo la Coop, che vanta una rete di insegne in tutta Italia. A seconda della zona in cui viviamo, potremo consultare le varie offerte di lavoro sui siti dedicati. Trattandosi di un sistema di cooperative, per consultare le proposte bisognerà accedere ai siti specifici della zona di competenza. Ma dalla pagina principale del sito ufficiale e-coop potremo scegliere la Coop che ci interessa maggiormente.

Alcuni esempi di profili richiesti

Ad esempio, la Coop Lombardia cerca personale estivo da inserire come addetto ausiliare alle vendite. In particolare, nelle città di Crema, Milano e Brescia, dove propone contratti a tempo determinato part time orizzontale di 20 ore. Per candidarsi non serve esperienza pregressa e l’unico requisito è proprio il diploma di scuola secondaria o qualifica professionale.

Ma i profili richiesti sono anche altri: farmacisti, macellai, addetti alla logistica o alla pescheria. A seconda del profilo scelto, potrebbero variare i requisiti, alcuni prevedono la laurea o esperienza nella mansione. Ma se stiamo cercando un lavoro, anche a tempo determinato, vale la pena controllare. Ogni giorno vengono inserite nuove offerte e per candidarsi basta seguire le indicazioni riportate sulla pagina. Inoltre, se nella Coop che ci interessa non dovessero esserci offerte attive, è possibile inviare la candidatura spontanea.

Quindi, ora che sappiamo che questo colosso tutto italiano sta assumendo personale, non lasciamoci sfuggire l’occasione. Questi tipi di contratti sono perfetti per chi cerca un’occupazione provvisoria per arrotondare, ma non solo. Possono essere un trampolino di lancio per eventuali assunzioni successive, anche per coprire turni quando serve. È sempre bene fare un controllo nelle varie sezioni Lavora con Noi dei siti delle aziende che ci interessano. Anche catene di ristorazione e fast food come McDonald’s sono sempre alla ricerca di personale da inserire in organico.

