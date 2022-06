Si stanno presentando sempre più opportunità di lavoro nel settore pubblico negli ultimi tempi. Regioni, Province e Comuni sono continuamente alla ricerca di personale, e non solo con la laurea. Anzi, le occasioni per entrare nella Pubblica Amministrazione per chi ha solo il diploma sono diverse. Ad esempio, c’è ancora tempo fino al 26 giugno per iscriversi a questo interessante concorso della Provincia di Potenza. Con solo una prova a crocette si può provare a vincere uno dei posti messi a concorso.

Ma non solo, anche le aziende sanitarie e le Università stanno attualmente cercando personale in tutta Italia. È appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questo interessante concorso che vale la pena tentare. Anzi, in realtà si tratta di due bandi distinti da 5 posti, che si differenziano leggermente nelle materie d’esame.

Sono 10 i posti messi a concorso da questa Università italiana come amministrativo categoria C rivolti ai diplomati

L’Università che sta cercando personale ammnistrativo è l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tutti i posti messi a concorso sono per l’area amministrativa, categoria C e posizione economica C1. In entrambi i bandi da 5 posti tra i requisiti ci sono quelli standard per partecipare ai concorsi pubblici. In più, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Per partecipare ai concorsi è necessario inviare la domanda telematicamente tramite il portale dedicato entro 15 giorni dalla pubblicazione. Quindi il termine per la presentazione è il 22 giugno, non un mese come è previsto in genere. Si accede con l’identità digitale SPID e bisogna pagare un contributo di 10,33 euro tramite sistema PagoPA.

Prove e materie d’esame

Per entrambi i bandi sono previste due prove, una scritta e una orale. La prova scritta sarà di 20 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti. Sulle materie d’esame c’è differenza in base al profilo richiesto dai due diversi bandi. Per informazioni specifiche si rimanda al bando completo consultabile sul portale dedicato. Ma in generale per una delle figure le materie verteranno su fondamenti di contabilità pubblica e legislazione universitaria. Per l’altro, invece, sulla progettazione di programmi di ricerca internazionali e monitoraggio dei progetti. Anche per quanto riguarda la prova orale, le materie d’esame saranno relative al profilo specifico riportato nel bando.

Quindi, sono 10 i posti messi a concorso suddivisi in due bandi distinti a cui partecipare. Non è prevista una prova preselettiva, quindi in teoria i tempi non dovrebbero essere molto lunghi. Ma, se abbiamo bisogno di un lavoro nel breve termine, possiamo sempre controllare gli annunci delle grosse aziende. In genere, nel periodo estivo, tanti colossi, italiani e non, sono alla ricerca di personale.

