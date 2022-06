La parola “vacanze” aleggia ormai nell’aria in maniera frequente già da qualche settimana e sarà così almeno fino a fine agosto. È una parola che ispira un senso di positività, pensando al relax, ai posti belli da vedere e fotografare, ma anche naturalmente al buon cibo. Tuttavia, come recita anche un noto proverbio, prima del piacere ci aspetta il dovere, che nel caso specifico della vacanza si traduce nella sua pianificazione.

Prima di tutto bisogna decidere dove andare, sperando di trovare le offerte migliori, specie se si punta all’estero, in termini di volo e soggiorno. Ma anche chiusi e accettati, nostro malgrado o meno, i preventivi di volo e hotel, c’è ancora molto da fare. A meno di non voler trascorrere tutte le ferie sulla sdraio sotto l’ombrellone, si dovrebbe anche organizzare l’attività turistica. Quali città, parchi o attrazioni naturali visitare, quali attività provare per la prima volta, quali ristoranti preferire e così via.

Ecco dunque che, se vogliamo prenotare voli economici e organizzare la vacanza nel migliore dei modi queste app gratuite possono essere d’aiuto

Andiamo con ordine e partiamo dalla fase uno, per così dire, ovvero la prenotazione del viaggio: Skyscanner fa al caso nostro. Come app è piuttosto nota, soprattutto da chi è un vero appassionato di viaggio perché consente di rintracciare le offerte migliori in termini di volo. Bastano pochi click per scovare le destinazioni più economiche nel periodo selezionato e i relativi voli. Possiamo usarla in parallelo con Trip tracker, l’app che informa sul numero di gate, ma anche su eventuali ritardi e cancellazioni.

Passiamo poi a Evernote, utilissima per conservare i documenti relativi al viaggio: che si tratti di quelli d’identità o delle e-mail di conferma delle prenotazioni. Insomma, una sorta di porta documenti elettronico in cui inserire anche la polizza assicurativa stipulata per le ferie ma anche appunti sugli itinerari di viaggio.

E una volta arrivati alla meta come spostarsi per non perdere nulla di importante? Visit a City è la risposta al problema. Inserendo la localizzazione, questa app configura diversi itinerari turistici che possono essere a tema culturale, enogastronomico o mixando varie sfumature di percorso. Apprezzabile anche il fatto che riesca ad aggiornare sulle tempistiche degli spostamenti e dei luoghi d’attrazione, ad esempio quantificando l’attesa per entrare. Immancabile, infine, The Fork: ottima per confrontare menu e prezzi dei ristoranti, ma anche per prenotarli direttamente online senza perdere tempo al telefono. Dunque, se vogliamo prenotare voli economici meglio valutare bene tutte le opzioni possibili.

