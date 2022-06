Quali sono gli oggetti portafortuna da tenere o da regalare per augurare ogni bene agli amici e alle persone care

In Italia e non solo sono tanti coloro che la mattina a colazione leggono l’oroscopo. Per capire come dicono gli astri e come potrebbe essere la giornata non solo sul posto di lavoro, ma anche in amore e senza dimenticare il sogno e l’idea fissa di diventare ricchi.

Otre all’oroscopo, però, c’è di più, non solo per chi crede negli astri, ma anche per chi è superstizioso. Sono tanti coloro che dichiarano apertamente di non essere scaramantici, ma poi hanno magari il quadrifoglio sotto il cuscino. Perché tutto può valere per garantirsi non solo la salute e il benessere, ma anche la ricchezza e la prosperità.

Così come c’è chi crede che avere alcuni oggetti portafortuna, o regalarli agli amici e alle persone care, può allontanare la malvagità e l’invidia. Vediamo allora, nel dettaglio, di fornire una panoramica su quali sono gli oggetti, i ciondoli e gli amuleti che sono considerati dei portafortuna. Quantomeno quelli più comuni e diffusi. Tra le leggende, le tradizioni e la scaramanzia.

Quali sono gli oggetti portafortuna da tenere o da regalare per augurare ogni bene agli amici ed alle persone care

Per esempio, oltre al quadrifoglio sotto il cuscino, in casa va molto di moda il ferro di cavallo. Da mettere, in particolare, sulla porta di casa. Mentre il potente ciondolo da mettere al collo, come amuleto portafortuna, è il Nazar. Di colore blu, il Nazar non è altro che un occhio stilizzato che sarebbe in grado di proteggere dal malocchio.

Ecco, quindi, quali sono gli oggetti portafortuna, o almeno alcuni dei più noti. In quanto c’è pure il Maneki Neko, che è possibile spesso trovare nei negozi. In particolare, il Maneki Neko è un gatto portafortuna. Precisamente, un gatto con la mano alzata che, in base alla cultura giapponese, sarebbe in grado di riservare sul proprietario una vasta dose di fortuna.

Quali sono gli altri oggetti e gli altri amuleti che portano fortuna, dalla coccinella ai numeri

Gli oggetti e gli amuleti raffiguranti la coccinella, allo stesso modo, sono diffusissimi per chi vuole portare sempre con sé un portafortuna. Lo stesso dicasi pure per il classico corno di colore rosso, che scaccia le influenze negative. Ci sono, inoltre, gli amuleti e i ciondoli portafortuna, che sono rigorosamente personalizzati. Per esempio, quelli con raffigurato il proprio numero portafortuna. Come, per esempio, il numero 7 oppure il numero 13.

