Questa settimana abbiamo parlato di una super offerta di lavoro nel Comune di Bologna, con possibilità di lavoro a tempo indeterminato anche per chi è in possesso del Diploma di scuola superiore di secondo grado. Oggi parleremo, invece, di un’altra offerta di lavoro imperdibile che riguarda tutte le categorie di persone che hanno questa specifica certificazione, a prescindere dal loro titolo di studio. Infatti, non verranno prese in considerazione diplomi, lauree o master, ma solo chi ha fatto uno specifico corso di formazione.

L’importanza dei corsi di specializzazione e formazione

In questo articolo precedente avevamo parlato del fatto che esistono dei corsi formativi che ci permettono di trovare subito lavoro e questa ne è la prova schiacciante. Fare un corso come Operatore Socio-Sanitario permette di entrare a lavorare non solo nell’ambito di cooperative o privati che si occupano di assistenza alla persona, ma di entrare a far parte anche del pubblico all’interno di strutture come gli ospedali. Con questa qualifica si può partecipare a bandi pubblici e privati. E, per questo motivo, l’Istituto Assistenza Anziani Villa Spada di Caprino Veronese cerca 8 risorse da inserire nella struttura vicino Verona. Il titolo di studio richiesto è la licenza media e, ovviamente, il certificato che attesti lo svolgimento del corso come OSS.

Scade il 28 marzo questo imperdibile concorso per cui è richiesta solo la terza media e si potrebbero guadagnare anche 1.500 euro al mese

È stato pubblicato il bando di concorso per la ricerca di lavoratori a tempo sia determinato che indeterminato e scade il 28 marzo 2022. I posti sono distribuiti in questo modo:

6 operatori sociosanitari, categoria B;

1 collaboratore professionale educatore, categoria C.

Per la figura di educatore è richiesta, oltre i requisiti generali, anche la Laurea in Educazione professionale abilitante alla professione sanitaria in educatore professionale e l’iscrizione all’Albo. I candidati interessati dovranno presentare domanda tramite raccomandata A/R o per mezzo PEC, direttamente agli uffici dell’Ente. Alle domande dovranno essere allegati:

copia documento d’identità;

ricevuta di versamento della tassa di concorso di 10 euro;

elenco di tutti i documenti che il candidato allegherà alla domanda;

curriculum formativo e professionale.

Per i fortunati vincitori di questo bando la categoria di retribuzione corrisponderà al livello economico B, con uno stipendio medio pari a 1.500 euro al mese. Scade il 28 marzo questo imperdibile concorso ed è possibile consultare il bando di concorso con tutte le specifiche sul sito dell’Istituto.