Per disoccupati in cerca di lavoro attenzione perché sono in arrivo i bandi per diventare operatore sociosanitario con un corso annuale completamente gratuito

Abbiamo sempre parlato di bandi e concorsi ai quali si può partecipare a seconda della nostra qualifica. Come in questo articolo, dove abbiamo elencato alcune posizioni di lavoro per il centro per l’impiego nelle regioni Sicilia e Calabria. Esistono però anche dei corsi di formazione e specializzazione che possono aprire le porte a molte opportunità pubbliche e private. Tra le tante, esiste anche il Corso di Operatore Sanitario. Questo tipo di operatori sanitari hanno il compito di stimolare le capacità psico-motorie dell’assistito, recupero delle sue attività sociali e familiari. Oltre a rendere salubre un ambiente familiare, è incaricato anche della somministrazione di farmaci e semplici cure mediche specifiche, rileva parametri vitali. Insomma, agevola l’assistito durante un periodo di convalescenza, di ricovero ospedaliero e nella vita di tutti i giorni. Per disoccupati in cerca di lavoro attenzione perché si potrebbero prospettare interessanti occasioni.

Ecco alcune buone ragioni per essere OSS

Esistono 5 buone ragioni per prendere questo tipo di qualifica. Innanzitutto, la sua utilità sociale poiché aiuta non solo persone in età avanzata, ma anche bambini e persone con disabilità. Poi c’è anche il recupero della forma fisica ideale. Lavorare a stretto contatto con persone che, spesso, non sono autosufficienti porta inevitabilmente a dover avere una certa forza e tonificazione muscolare. Come in qualsiasi altro lavoro, anche questo potrebbe essere pieno di gratificazione personale sia in ambito privato che nel pubblico. Per far stare bene un’altra persona è inevitabile creare con lei un rapporto solare e di confidenza. Non tutti sono disposti a riconoscere la loro vulnerabilità anche in piena salute. Per questo, l’attitudine all’aiuto di queste figure professionali è una marcia in più per rendere la vita dell’assistito migliore. Infine, l’ultima buona ragione è che si riscopre il bello della vita e delle cose semplici.

Per disoccupati in cerca di lavoro attenzione perché sono in arrivo i bandi per diventare operatore sociosanitario con un corso annuale completamente gratuito

Questo tipo di corsi però, se fatti privatamente, costano. Le cifre si assestano intorno ai 2.300 euro, poi ci sarebbero delle variazioni a seconda di dove si prende l’attestato. Ma esiste anche un modo per prendere la qualifica in modo completamente gratuito. Ogni anno, più o meno tra settembre e ottobre, escono dei bandi ai quali si può partecipare organizzati da ENAIP. Il corso ha durata annuale e prevede 440 ore di tirocinio formativo e cerca di avvantaggiare spersone economicamente in difficoltà.

Significa che viene reso gratuito per tutti coloro che, al momento della domanda, risultano disoccupati e in cerca attiva di lavoro. Ancora, alcune regioni come, per esempio, l’Emilia-Romagna hanno messo a disposizione per le persone con maggiore età questa tipologia di corsi gratuiti direttamente online, con lezioni da remoto. Anche in questo caso le lezioni saranno di circa 550 ore con pratica sul campo di 450 ore circa. Basta semplicemente andare sul sito del nostro comune di riferimento, presentare domanda entro le scadenze previste, munirsi di curriculum e attestazione del livello di istruzione. Attenzione quindi se si è in cerca di lavoro perché sono in arrivo diversi bandi regionali, per i quali si dovrebbe proprio fare domanda