Il 2022 si è aperto con numerosissime offerte di lavoro e concorsi pubblici per la ricerca di nuovo personale. Il Ministero della Giustizia ha indetto un bando per ricercare ben 5.140 risorse in vari ambiti, sia per laureati che per soli diplomati. Mentre ieri è scaduto il tempo massimo per la presentazione delle candidature per entrare a far parte dell’organico di alcune Camere di Commercio in varie città italiane. Oggi, invece, parliamo di un altro super concorso per un Comune italiano che si trova in una Regione particolarmente florida dal punto di vista delle opportunità di carriera in vari settori. Il Comune di Bologna, infatti, ha annunciato l’ingresso di nuove 470 unità.

Il Comune si allarga

La notizia prevede diversi bandi di concorso per varie figure professionali da inserire proprio all’interno della Pubblica Amministrazione comunale. Questo per rispondere ai cambiamenti normativi e alla riduzione delle assunzioni nel settore, avvenuti negli anni precedenti. Più nello specifico, infatti, è prevista anche la creazione di nuovi settori in aree quali scuola, urbanistica, appalti e direzione generale. Il potenziamento dell’organico avverrà sia tramite nuovi concorsi, sia tramite lo scorrimento di precedenti graduatorie esistenti e procedure di mobilità.

In arrivo 470 nuovi posti di lavoro anche per diplomati in questo Comune italiano con possibilità di contratto a tempo indeterminato

Nello specifico, si cercano 38 unità di personale di categoria B (in cui rientra chi è in possesso di abilitazioni o patenti di tipo operativo, ed esecutori di area amministrativa e autisti). E 279 di categoria C (soli diplomati) e 133 di categoria D (laureati). Il Comune è anche alla ricerca di figure utili da inserire nel turnover dei servizi educativi e scolatici. Come educatori di asili nido, operatori di servizi alla prima infanzia e insegnanti per la scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda le mansioni dirigenziali e profili specializzati, si recluteranno:

6 dirigenti, tramite scorrimento di graduatorie attive e mobilità tra Enti;

1 dirigente, per cui verrà pubblicato bando specifico di selezione;

8 dirigenti e 5 profili altamente specializzati, per cui sono stati recentemente pubblicati i relativi bandi di concorso.

Per queste figure, oltre ai requisiti più usuali che riguardano tutti i bandi pubblici, è richiesta la laurea e esperienza lavorativa almeno quinquennale o triennale nei settori di riferimento. Le domande dovranno essere presentate entro il 9 marzo esclusivamente online e i bandi sono pubblicati nella pagina ufficiale del Comune di Bologna. Per le altre figure ricercate, soprattutto inerenti ai diplomati, si dovrà attendere l’apertura dei bandi, ma anche in questo caso si consiglia di tenere sotto controllo il sito online per tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi. In arrivo, quindi, 470 nuovi posti di lavoro anche per diplomati da tenere assolutamente sott’occhio.