L’Istituto di Previdenza ha appena pubblicato il bando di concorso Soggiorni Invernali 2021-22 presso le Case del Maestro. Questi pernottamenti si terranno a ridosso del Capodanno e sono una forma assistenziale in favore degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

Dunque, si tratta di un bando non proprio aperto a tutti. Infatti le prestazioni sono finanziate dal fondo Gestione Assistenza Magistrale attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti. Sintetizziamo i punti salienti del concorso, considerato che scade a giorni il bando INPS per questo speciale soggiorno 10 giorni e 9 notti a Capodanno.

I soggetti del concorso INPS per i Soggiorni invernali 2021-‘22

Come afferma l’art. 1 del bando, i soggetti del concorso sono: il titolare, il beneficiario, il richiedente e altri partecipanti. L’articolo spiega nei minimi dettagli tutti i riferimenti al riguardo.

Tuttavia, sintetizzando, possono beneficiare dei soggiorni gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione Assistenza Magistrale. Inoltre, anche i loro parenti entro il secondo grado.

I soggiorni sono aperti anche ai vedovi e agli orfani di iscritti e pensionati, anche se minorenni, alla data di scadenza del bando (insieme all’altro genitore o tutore).

Oggetto del concorso

Ai beneficiari di cui sopra, l’INPS apre un concorso per il conferimento di posti presso le Case del Maestro presso cui si svolgeranno i soggiorni. Esse sono:

a) Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone): 146 posti;

b) Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza): 98 posti letto;

c) Casa del Maestro di Silvi Marini (Teramo): al momento chiusa;

d) Casa del Maestro di Roma: 94 posti letto;

e) Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento): 73 posti.

Il periodo di riferimento è fissato dal 27 dicembre fino al 5 gennaio 2022. In pratica un soggiorno di 10 giorni e 9 notti, con pensione completa e servizi accessori (le consumazioni al bar, invece, a carico degli ospiti).

L’attestazione ISEE

All’atto dell’inoltro della domanda, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario 2021. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS dopo la presentazione della DSU da parte del richiedente.

L’attestazione ISEE è quella del nucleo familiare in cui compare il beneficiario ed è obbligatoria per due motivi. Primo, ai fini della composizione della graduatoria; secondo, per la determinazione del contributo a carico del’utente.

L’art. 10 del bando, infatti, specifica qual è il contributo alle spese previsto a carico del beneficiario e dei partecipanti al soggiorno.

Scade a giorni il bando INPS per questo speciale soggiorno 10 giorni e 9 notti a Capodanno

Prima della compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati (art. 2). La domanda di iscrizione in banca dati è compilabile con il modulo AS150, prelevabile digitando sul motore di ricerca la sigla “AS150”. Essa andrà poi presentata alla sede provinciale INPS competente per territorio.

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata solo online. L’art. 5 del bando specifica nei minimi dettagli il percorso da seguire sul portale dell’INPS per l’accesso all’istanza.

L’istanza deve essere trasmessa a decorrere dalle 12.00 del 15 settembre e non oltre le ore 12.00 del 1° ottobre (quasi la stessa scadenza di quest’altro concorso).

Considerata la mole di dettagli e le casistiche particolari contenute nel testo, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

