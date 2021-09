Dall’ultimo report INPS si traggono dati interessanti in merito alla spesa previdenziale targata Quota 100. Si tratta della forma pensionistica anticipata che lavoratori autonomi e dipendenti possono richiedere tra il 1° gennaio 2019 e il prossimo 31 dicembre.

In sintesi, essa permette di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, quindi prima dei 67 anni previsti dalla Legge Fornero. Tuttavia, questa forma di pensione anticipata non ci sarà più dal prossimo 1° gennaio 2022.

Ecco perché è iniziato un conto alla rovescia per la riforma delle pensioni anticipate, con ipotesi di uscita anche a 62 anni.

I dati del report INPS relativi a Quota 100

Dal report si scorge che, fino allo scorso 31 agosto, l’Ente di Previdenza aveva accolto 341.128 domande di Quota 100, su 433.202 presentate. La spesa previdenziale finora sostenuta è stata pari a 11,6 miliardi di euro, mentre saliranno a 18,8 miliardi se proiettati fino al 2030.

Passiamo adesso all’analisi delle categorie di lavoratori andati in pensione con questa formula. I lavoratori dipendenti sono stati in tutto 273.519 unità, pari all’80,18% delle domande accolte. Di essi, 166.282 lavoratori erano del settore privato (60,79%) e 107.237 del settore pubblico (39,21%).

Infine, gli autonomi andati in pensione con Quota 100 sono stati solo 67.609, praticamente la minoranza sul totale.

Si potrebbe pensare che il peso tra dipendenti pubblici e privati “quotisti” sia ripartito quasi a metà. Sarebbe una conclusione fuorviante.

I lavoratori pubblici, infatti, rappresentano all’incirca il 15% del totale occupati. Quindi il loro peso sul totale dei pensionati con Quota 100 è più inciso. Dunque, sono questi i lavoratori più penalizzati dalla fine di Quota 100 che sperano nella proroga.

Uno sguardo all’assegno lordo annuo dei neo pensionati con Quota 100

Passando all’analisi di genere, il 69,3% di chi è uscito dal mondo del lavoro con questa misura, è uomo, il resto (30,7%) donna.

L’importo lordo medio erogato, invece, è stato pari a 25.663 euro.

Scendendo nel dettaglio degli importi, invece, si scopre chi percepisce l’assegno lordo annuo più ricco e quello più basso. Esso è infatti pari a 17.983 euro per gli autonomi, 27.237 euro per i dipendenti privati e infine 28.064 euro per quelli pubblici.

Sono questi i lavoratori più penalizzati dalla fine di Quota 100 che sperano nella proroga

Vediamo infine a quali età anagrafiche sono andati in pensione i percettori di questa misura previdenziale.

Sono 151.849 i lavoratori quotisti andati in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Altri 3.759 non li avevano ancora compiuti: per i professori del settore pubblico, infatti, la scadenza è il 1° settembre, anche se non hanno compiuto gli anni.

Altri 69.297 percettori hanno abbandonato il lavoro a 63 anni di età, mentre sono 55.091 i beneficiari che ne avevano 64. All’aumentare dell’età, diminuiscono anche i quotisti. Infatti 41.780 di essi sono andati in pensione con 65 anni di età, e 19.352 hanno utilizzato la misura compiuti i 66 anni.

Approfondimento

Ecco come la pensione dei lavoratori ingrana il turbo nel lungo periodo.