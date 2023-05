Scaccia subito le zanzare con la pianta del Sud America. Spariscono da casa e giardino 

Le zanzare sono un vero fastidio primaverile ed estivo. Molto spesso non si sa bene cosa fare per allontanarle da casa e giardino. Ma c’è un sistema che funziona bene, è una pianta originaria del Sud America.

Il periodo caldo è quello che porta nelle nostre case tanti tipi di insetti. Si risvegliano quelli che camminano sul pavimento e che sono stati nascosti per tanto tempo, come blatte e scarafaggi. Tra i volatili già sono presenti le mosche e a queste si aggiungono anche le zanzare.

Un rimedio naturale contro le mosche

Intanto un sistema pratico contro le mosche, anche se esteticamente non bello, sono le strisce di carta gialla ad alto potere adesivo. Si possono trovare anche al supermercato. Si srotolano lentamente e poi si appendono in qualche angolo di casa o se si vuole sotto il lampadario. Il colore giallo intenso attira le mosche che vanno ad appoggiarsi sulla striscia penzolante. Le zampine subito vengono catturate dalla colla e la mosca resta così in trappola. Esteticamente non sarà il massimo, però sono molto efficaci contro le mosche.

Insetticidi e rimedi contro le zanzare

Oltre alle mosche e alle formiche, scaccia subito le zanzare con la pianta efficace. Ma prima che queste diventino con fastidioso problema, sia per la casa sia per il giardino, è meglio provvedere con qualche sistema repellente. I repellenti chimici sono a disposizione sia sotto forma di spray da diffondere nell’aria, ma anche per la pelle. Tuttavia adottano delle sostanze chimiche che potrebbero rivelarsi fastidiose per la salute.

I rimedi naturali sono sempre più consigliati. Possiamo utilizzare dell’olio essenziale di citronella al posto degli spray chimici. Lo stesso vale per gli zampironi, che andrebbero utilizzati sempre all’esterno, ma anche per le piastrine da casa. Un diffusore e un flaconcino di oli essenziali antizanzara sarebbero d’aiuto come sostituto.

Scaccia subito le zanzare con la pianta della Catambra

Esistono delle piante aromatiche che in genere allontanano le zanzare. Il basilico sui nostri balconi ma anche la menta ne sono un esempio. Tuttavia c’è una pianta la cui efficacia è veramente comprovata ed è la Catambra. È originaria del Sud America e assomiglia in giardino ad un ombrello. Esteticamente perciò si presenta abbastanza bene.

Le foglie, belle a vedersi, contengono una sostanza che emana un leggero profumo avvertito solo dalle zanzare, ma non dall’uomo. Un odore fastidioso per questi insetti che se ne vanno quando lo avvertono. La Catambra è stata potenziata in Italia ed ha ricevuto il brevetto europeo per la sua efficacia riconosciuta contro le zanzare. Si può acquistare sia come pianta da vaso per la casa, sia come pianta da giardino o da siepe. In Italia c’è un vivaio che la vende, basta cercare col nome della pianta. In tutti i casi si starà più tranquilli con la sua presenza.