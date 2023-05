Formiche in casa: due rimedi ecologici che le allontaneranno per sempre

Uno dei fastidi più grandi che si possono avere in casa è la presenza delle formiche. Scacciarle non è facile ma un paio di soluzioni sono a portata di mano e ci sorprenderanno.

Le formiche sono degli insetti che vivono in colonie di migliaia e non è semplice farle sloggiare dal loro formicaio. Questo si può trovare in giardino o nelle vicinanze della casa, ma ci preoccupa soprattutto la loro presenza in casa. Sono attirate dall’acqua e anche dal cibo.

In genere cerchiamo di intervenire da subito, non appena notiamo la presenza di qualche formica isolata. Sono quelle che vanno in avanscoperta a perlustrare il territorio. Se trovano qualcosa di interessante allora vedremo la classica fila di formiche lambire gli angoli del pavimento o delle finestre.

Contro le formiche, un repellente chimico

In questo periodo si presentano in casa mosche e formiche. Per eliminare le formiche potremmo ricorrere all’uso del classico spray a base di insetticida. Si spruzza sulla striscia di formiche e queste in poco tempo moriranno. Non ci resterà che pulire la zona e attendere eventualmente un arrivo successivo. L’insetticida funziona perché la sua formulazione chimica è studiata apposta per poter mandare in tilt questi insetti. Il suo uso però è soggetto a qualche avvertenza, perché si tratta di prodotti nocivi alla salute. Perciò, formiche in casa: due rimedi ecologici sono più adatti.

Perché le formiche si muovono in fila indiana

Se c’è qualcosa che incuriosisce è vedere le formiche che si muovono una dietro l’altra, come un corpo di soldati in marcia. Ed in effetti il motivo esiste di questo comportamento eccessivamente ordinato. Le formiche quando camminano lasciano delle tracce odorose e persistenti a base di feromoni. Così quelle che seguono i primi, basta che seguono l’odore lasciato per non perdersi. Un odore che dura molte ore, per cui possono ritrovare il cammino anche dopo molto tempo. Questo è il motivo per cui non basta eliminare o allontanare le formiche, se vogliamo che non si presentino più.

Formiche in casa: due rimedi efficaci per allontanarle

Preoccupiamoci così di utilizzare dei prodotti anche ecologici che sappiano eliminare l’odore lasciato dalle formiche. I due prodotti in questione sono l’aceto di vino bianco o anche l’aceto bianco, e uno sgrassatore ecologico. Questi hanno la capacità di allontanare le formiche, che non sopportano l’odore dell’aceto, ma anche di eliminare le tracce odorose del loro passaggio. Lo sgrassatore infatti è noto per avere una buona forza pulente ed agirà con efficacia.

Possiamo utilizzarli anche in modo combinato. Se vediamo le formiche in fila, spruzziamo sopra dell’aceto di vino bianco. Le togliamo poi con l’aiuto di una spugnetta e spruzziamo, sulla scia da loro seguita, dello sgrassatore ecologico. Passiamo di nuovo la spugnetta e sarà difficile che le formiche si ripresenteranno ancora, almeno non in quel luogo.