Il miglior rimedio contro le mosche in casa. Non ritorneranno mai più col gradevole profumo dell’antica Grecia

Le mosche stanno arrivando o sono già in casa. Aprile è il mese che le porta fino a ottobre. Non sono insetti benefici per la salute e allora come fare ad allontanarle? Un rimedio naturale utilizzato nell’antica Grecia è il sistema più efficace per tenerle lontane.

Le mosche quando entrano in casa cominciano a girare e roteare per le stanze. Una presenza che è difficile da allontanare, a meno che non si ricorra ai soliti spray insetticidi. Efficaci certamente, ma che immettono nell’aria sostanze poco amiche della nostra salute.

Mosche in giardino, come fare

La cosa migliore sarebbe di allontanarle con metodi naturali. In effetti se possedessimo un giardino potremmo provare sistemando qualche mantide religiosa fra le fronde degli alberi. Le catturano volentieri mimetizzandosi tra il fogliame. Ci sono anche diversi uccelli che si cibano di insetti tra cui le mosche. Le rondini ne sono un esempio, particolarmente utili nel periodo primaverile ed estivo quando fanno la loro comparsa.

A cosa sono utili le mosche

Le mosche sono utili in natura, soprattutto ad eliminare le sostanze in decomposizione di cui si nutrono. Frequentando però luoghi malsani per l’uomo, rischiano di essere vettori di sporcizia e possibili malattie. Per questo motivo si cerca di allontanarle da casa anche per evitare pericoli per la salute.

Tuttavia di per sé questo insetto non ama la sporcizia, tant’è vero che spesso vediamo che si strofina le zampe. È questo il suo modo di renderle pulite e di eliminare tutte la sporcizia che si attacca ad esse.

Il miglior rimedio contro le mosche in casa per non farle tornare

Ma come allontanare le mosche di casa? Per quanto ci dessimo da fare per scacciarle dalle stanze aggredendole in aria con un panno, non le faremo nulla. Infatti le mosche hanno dei riflessi visivi molto superiori ai nostri. Quel panno che per noi dovrebbe coglierle di sorpresa o essere minaccioso, per i riflessi delle mosche si muove invece al rallentatore. In ogni caso riuscirebbero sempre ad evitarlo.

La cosa migliore allora è di ricorrere a certi odori a cui proprio non resistono. Uno naturale potrebbe essere quello dell’aceto. Un po’ d’aceto con dell’acqua lascito a riscaldarsi sul fuoco in un pentolino, dovrebbe fare al caso. L’odore dell’aceto si diffonderebbe subito nelle stanze o in cucina e le mosche sparirebbero dalla circolazione.

Il rimedio dell’antica Grecia, un profumo divino

Ma possiamo utilizzare il miglior rimedio contro le mosche in casa: la menta piperita. Emana un profumo gradevole per noi, ma un cattivo odore e insopportabile per le mosche. Basta un diffusore e poche gocce di olio essenziale di menta piperita e il gioco è fatto.

Ai balconi e alle finestre, posizioniamo invece piantine di menta e vasetti di basilico. Un rinforzo molto utile contro la presenza delle mosche, ma di aiuto anche per la cucina.

Se poi volessimo ricorrere al profumo amato nell’antica Grecia, allora prepariamo il Kipros, profumo di menta e bergamotto. Questa miscela gradevole fa impazzire le mosche che si guarderanno bene dal rimettere le ali in casa.