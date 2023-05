L’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ebbe un effetto drammatico sulle quotazioni Maire Tecnimont che in poco più di un mese arrivarono a perdere oltre il 50%. Da quel momento in poi, però, le cose sono cambiate e nonostante un rialzo di oltre il 90% dai minimi ci sono ancora buoni motivi per comprare queste azioni. Ma perché acquistare queste azioni potrebbe essere un affare? La motivazione è duplice. Da un lato ci sono l’analisi fondamentale e i multipli di mercato, dall’altro l’analisi grafica. Andiamo, quindi, ad analizzare questi aspetti.

I punti di forza e di debolezza secondo i fondamentali e i multipli di mercato

La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,21 per 2023 e di 9,11 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, i titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,28 volte il suo fatturato. A questo si aggiunga il fatto che il rendimento del dividendo è pari a circa il 4%. Quest’azione, quindi, rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.

A questo si aggiunga il fatto che le previsioni sul fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Per quel che riguarda il giudizio degli analisti, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento superiore al 30%. Negli ultimi quattro mesi, poi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Tra i punti deboli di Maire Tecnimont c’è la redditività del gruppo che è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.

Perché acquistare queste azioni potrebbe essere un affare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 29 maggio a quota 3,468 €, in rialzo dell’1,52% rispetto alla chiusura precedente.

Dal punto di vista dell’analisi grafica queste azioni rappresentano un investimento potenzialmente a basso rischio. Come si vede dal grafico, infatti, da circa un mese le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 3,356 €. Ciò significa che i rialzisti hanno forza. Tuttavia, se anche il supporto dovesse cedere, è così vicino che la potenziale perdita sarebbe molto contenuta.

In questo caso la proiezione ribassista si potrebbe sviluppare secondo lo schema indicato in figura dalla linea continua. I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 3,545 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura dalla linea tratteggiata.

Articoli che potrebbero interessarti

Come allontanare tassi e talpe da orto e giardino con dei rimedi naturali e altri metodi

Un comunissimo sintomo potrebbe anche essere spia del cancro al colon-retto, causa di morte dell’attore Chadwick Boseman. Ecco cosa dice l’AIRC