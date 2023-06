Sbarazzine e alla moda, queste gonne ti faranno sembrare magrissima e snella durante tutta l’estate

Se non sai come vestirti durante la stagione estiva, nessun problema. Ecco delle gonne perfette per il caldo che slanceranno il tuo fisico.

Con l’arrivo della stagione estiva, è il momento perfetto per indossare gonne corte e godersi il sole. Se desideri un look più alto e snello, le gonne estive corte possono diventare il tuo alleato di stile. Oltre a essere comode e fresche, le gonne corte possono creare l’illusione di gambe più lunghe e una figura più slanciata. Basterà saper scegliere i giusti modelli e abbinarli con intelligenza per creare un’immagine davvero perfetta.

Occhio ai modelli di gonne che scegliamo perché fanno tutta la differenza

Quando si tratta di gonne estive corte, la lunghezza è fondamentale. Opta per gonne che arrivino sopra il ginocchio o addirittura più in alto. Questa lunghezza aiuta ad allungare le gambe e crea l’illusione di una figura più slanciata. Evita le gonne che finiscono esattamente al ginocchio, poiché possono tagliare la linea del corpo e far sembrare le gambe più corte. Inoltre, preferisci gonne realizzate in tessuti leggeri e fluttuanti come cotone, lino o chiffon. Questi tessuti non solo offrono comfort nelle giornate calde, ma anche creano un movimento delicato quando cammini, dando l’illusione di gambe più lunghe e una figura più snella.

Ecco qualche accortezza in più per essere sicuri di non sbagliare

Anche l’altezza della vita è importante. Infatti, le gonne estive corte con una vita alta o media possono aiutare a allungare la figura. Opta per gonne che si posizionano sopra l’ombelico o appena sotto, poiché questo stile crea l’illusione di gambe più lunghe e un punto vita più snello. Abbinale con una cintura sottile per accentuare ulteriormente la tua forma. Altro aspetto da guardare sono i colori e le stampe. Questi, infatti, possono fare una differenza significativa quando si cerca di sembrare più alta e magra. Scegli colori scuri come il nero, il blu marino o il grigio antracite, che hanno un effetto snellente. Evita stampe grandi e audaci, che possono attirare l’attenzione sulle aree indesiderate. Opta invece per stampe più piccole e sottili o per gonne di colore unito.

Sbarazzine e alla moda, queste gonne faranno sembrare il nostro fisico snello e asciutto come mai

Gli abbinamenti possono contribuire a creare un aspetto più slanciato. Indossa la gonna estiva corta con una camicia o una maglietta infilata all’interno, poiché questo trucco allunga la linea delle gambe. Abbinale con delle scarpe nude o dello stesso colore della tua pelle, per creare una continuità visiva e ottenere un effetto di gambe più lunghe. Ci sono dei modelli, poi, che possono fare un lavoro eccezionale. Basterà scegliere le scarpe giuste per avere un risultato perfetto. Sbarazzine e alla moda, queste gonne ci accompagneranno quindi durante la nostra estate.