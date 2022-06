“Chi bella vuole apparire, un po’ di dolore deve soffrire”. Ecco un vecchio adagio che, fin da piccole, le donne si sentono ripetere. Di certo, in fatto di beauty, i signori uomini hanno vita ben più facile rispetto al gentil sesso. Tanto per cominciare, prima di uscire, gli uomini non devono perdere tempo con trucco e acconciatura. Per non parlare poi del grande cruccio della depilazione! Fortunatamente, per fare durare un po’ più a lungo la ceretta, almeno ci sono alcuni utili accorgimenti da mettere in pratica che ritarderebbero la ricrescita. Per non parlare del tema abbigliamento. In fatto di moda, gli uomini hanno, in linea di massima, molte meno esigenze, nonché possibilità, rispetto alle donne. Ciò li facilita molto quando devono rifarsi il guardaroba o quando devono decidere cosa indossare in occasione di un certo evento.

Pensiamo solo all’invito ad un matrimonio. Gli uomini se la cavano sempre con il solito completo, giacca e cravatta. E che dire poi delle scarpe? I maschietti se ne stanno sempre comodi nelle loro scarpe basse. Le donne, invece, devono soffrire per indossare i tacchi che, stagione dopo stagione, sono sempre più alti. Avere qualche centimetro in più fa di certo piacere, soprattutto a chi ha una statura medio piccola. Inoltre, un bel tacco alto slancia molto la figura. Diventa quindi un ottimo alleato per chi ha forme un po’ rotondette. Tra l’altro, si tende a pensare che le calzature con il tacco siano eleganti. Al contrario, si ritiene invece che le scarpe basse siano più sportive, da relegare solo alla vita di tutti i giorni. Nelle prossime righe andremo a sfatare questo luogo comune. Studiando gli abbinamenti migliori, potremo infatti sfoggiare comodi sandali bassi anche con look eleganti.

Addio scomodissimi tacchi alti, ecco 6 idee per indossare i pratici sandali bassi ed essere eleganti anche ai matrimoni

Iniziamo con una proposta che lascerà stupiti i più. I modelli chunky stanno benissimo sotto ad una t-shirt bianca e un tailleur molto formale. Un look perfetto per le calde giornate estive da trascorrere in ufficio. Per lo stesso contesto, sono perfette le ciabatte slider, da indossare con comodi completi blusa e pantalone ampio e morbido. Con questi due outfit possono andar bene anche le infradito. A dare la giusta connotazione al look, saranno poi i colori. Per uno stile formale, puntiamo sul classico grigio o la tradizionale accoppiata black & white. Chi invece vuole osare, può optare sugli allegri colori vitaminici tipici dell’estate.

Sandali bassi e shirts

I comodissimi chunky sono perfetti anche con un completo spezzato con blazer e pantaloncini corti. Un look fresco e brioso, perfetto per la città e la vita vacanziera al mare. Per uno stile ancor più easy ed informale, bene anche le infradito da indossare con bermuda e t-shirt o pantaloncini e canotta.

Ecco infine la proposta per matrimoni e cerimonie

Come accennato, possiamo optare per i comodi sandali bassi anche se dobbiamo partecipare a matrimoni e cerimonie eleganti e formali. Basterà scegliere dei modelli dorati, argentati o impreziositi da qualche pietra gioiello. Indossiamoli quindi sotto a un bell’abito lungo oppure ad un completo composto da gonna lunga e crop top. I modelli alla schiava, da legare alla caviglia, stanno divinamente con gli abiti e le gonne midi o in versione longuette. Quindi addio scomodissimi tacchi alti, ecco delle idee fantastiche per essere sempre comode ma alla moda!

