Basta trucchi sofisticati! Arriva il nude look: make up leggero ed elegante anche dopo i 40 e 50 anni!

C’è chi ama un make up sofisticato e pesante e altri he preferiscono uno elegante e leggero. Quest’ultimo è consigliato sopra i 40 anni. Ecco perché e come realizzarlo.

Il trucco naturale cerca di dare al viso un aspetto fresco e radioso, senza l’effetto pesante e artificiale del trucco tradizionale. Molti tuttavia preferiscono il contouring che tende a scolpire maggiormente il volto. Ma la moda sceglie sempre più i toni naturali o, come si dice in inglese, il nude look. Vediamo come si può creare un make up dai toni naturali.

Come applicare il make up naturale

Per ottenere un trucco naturale, dopo aver deterso il viso, si inizia con l’applicazione di una crema idratante per nutrire la pelle. Successivamente, si può applicare una base leggera, come un fondotinta fluido o una BB cream, per uniformare l’incarnato.

Per le guance, si può scegliere un blush leggero in tonalità rosa o pesca, da applicare con un pennello. Per gli occhi, si può optare per ombretti in tonalità neutre e una leggera linea di eyeliner, evitando di caricare troppo il trucco. Infine, si può completare il tutto con una leggera passata di mascara e una tonalità neutra di rossetto o gloss. Ecco un esempio molto semplice di trucco dai toni naturali che può dare bellezza al proprio viso. Diremo così, basta trucchi sofisticati! Arriva il nude look, un trucco dove ha un ruolo importante una crema.

Una crema per un buon make up e come applicarla

Oramai è diventata un must per chi desidera una pelle ben curata. La BB cream, acronimo di Blemish Balm o Beauty Balm, fu sviluppata in Germania, per aiutare le persone a proteggere e idratare la pelle dopo gli interventi chirurgici dermatologici. In seguito la BB cream è diventata popolare anche come base trucco.

Questa crema contiene ingredienti idratanti, come l’acido ialuronico e la glicerina, oltre a filtri solari e pigmenti. La loro azione uniforma l’incarnato e maschera le imperfezioni della pelle, come macchie o rossori. Inoltre, molte BB cream contengono antiossidanti e vitamine che aiutano a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi e dai raggi UV.

La BB cream si può applicare sulla pelle del viso con le dita, una spugna o un pennello per fondotinta. Si può utilizzare da sola come crema idratante con un leggero tocco di colore. Oppure come base trucco per creare un look naturale e uniforme. Alcune formule di BB cream offrono anche una copertura più completa, simile a quella di un fondotinta tradizionale, ma con una consistenza più leggera e confortevole per la pelle.

Basta trucchi sofisticati! Arriva il nude look dopo i 40 e 50 anni

Questa crema è in sintonia con il trucco naturale, che può essere adatto a donne di qualsiasi età. Infatti, il suo obiettivo è di valorizzare le caratteristiche naturali del viso.

Tuttavia può essere una scelta ideale per le donne sopra i 40 o 50 anni. A partire da questa età la pelle tende ad essere meno elastica. In questo caso, una base leggera, un blush delicato e un’attenzione particolare agli occhi possono contribuire a creare un aspetto fresco e radioso.

Tuttavia, a prescindere dall’età, il trucco naturale va bene per chi cerca un look fresco e luminoso per il giorno. Oppure per chi desidera una base leggera e comoda da indossare durante le attività quotidiane. Certamente un’alternativa al contouring e al trucco pesante.