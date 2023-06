Ascelle pezzate che puzzano di sudore? Non basta il deodorante, ecco 4 straordinari ingredienti contro i cattivi odori

Ecco come eliminare il cattivo odore dalle ascelle. Utili ed economici trucchetti della nonna per contrastare il sudore e mantenere il profumo tutto il giorno.

Con le temperature estive riuscire a non sudare per tutto il giorno è un obiettivo praticamente impossibile. Anche andare a fare la spesa o sbrigare normali commissioni diventa un’impresa eroica quando il sole picchia. Il timore è che in breve tempo la puzza di sudore possa metterci a disagio, quando siamo fuori, anche se abbiamo fatto la doccia prima.

Compaiono le prime chiazze sui vestiti, almeno nei punti più critici, rischiando di rovinarli e macchiarli definitivamente. In normali condizioni fisiche l’eccessiva sudorazione, oltre il caldo, può essere dovuta anche a stress o a indumenti sintetici. Facciamo fatica ad individuare il deodorante che fa per noi, che contrasta alla perfezione i cattivi odori, dopo vari tentativi è possibile trovarne uno anche economico. Quando il sudore ha un odore particolarmente intenso ed acido, forse a tavola usiamo spezie dal sapore deciso, come curry, aglio e cipolla.

Ascelle pezzate che puzzano di sudore? Risolvi il problema con pochi euro

È piuttosto scontato affermare come sia importante lavarsi quotidianamente, ma lo facciamo nel modo giusto? Non importa usare litri di bagnoschiuma profumato, perché l’ideale sarebbe usare un sapone antibatterico. Proprio questo prodotto è delicato, rispetta il pH della pelle e agisce direttamente sui batteri, lasciando un profumo gradevole. In commercio ne troviamo un ricco assortimento a prezzi convenienti, come ad esempio il Sauber, Bioderm, Weleda e Sebamed. È altrettanto importante indossare, dopo esserci lavati, degli indumenti puliti, realizzati con tessuti naturali e traspiranti, tipo lino o cotone. Oltre un buon deodorante e sapone, un possibile rimedio è l’amido di mais, un prodotto che teniamo in cucina e che può essere di grande aiuto. Hai le ascelle pezzate che puzzano di sudore? Prova il trucco della nonna con l’amido, è semplice, dopo la doccia, quando siamo completamente asciutti, cospargiamone un po’ sulle ascelle. Quando fa caldo il vero alleato è l’aloe vera, anche sotto forma gel naturale al 100% se non abbiamo una pianta in casa. Calma bruciori e arrossamenti, contrasta il sudore acido e dona immediatamente una sensazione di freschezza, applichiamola sulle ascelle, dopo qualche minuto rimuoviamo le tracce.

Un’erba aromatica preziosa

Sicuramente in cucina abbiamo qualche foglia di una profumatissima pianta aromatica dalle mille virtù. La salvia ha un profumo incredibile e piacevole e per questo è molto utilizzata per completare diverse ricette. Le sue foglie secche compongono inebrianti ed eleganti pot-pourri o arricchiscono tisane diuretiche. Avrebbe molte proprietà benefiche, anche antisettiche e antisudorifere. Prepariamo un semplice infuso, o usiamo l’olio essenziale, e versiamone poche gocce su un dischetto di cotone, infine applichiamo sull’ascella, dopo aver fatto la doccia.