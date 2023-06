Mengoni fa ridere Elodie durante un duetto, è la seconda gaffe per la cantante dopo l’esibizione con Morandi

Quando sei al centro dell’attenzione può capitare di fare una figuraccia. Un vero professionista sa come andare avanti e non si può dire che Elodie non abbia talento anche in questo. Ironica e spiritosa la star del momento sa come uscire dagli impicci.

Erano più di 3 milioni gli spettatori in tv per Italia Loves Romagna in cui si sono esibiti insieme sul palco Gianni Morandi, Fiorella Mannoia ed Eodie al Campovolo. L’intento benefico mirava ad aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione nel mese di maggio. Alla fine della serata il trio ha cantato Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi ha improvvisato C’era un ragazzo, suo storico brano. Elodie è parsa in imbarazzo, evidentemente lo show non previsto di Morandi l’ha colta impreparata. Elodie che è parsa non conoscere il testo ha fatto una faccia che non è sfuggita agli appassionati dei social preferendo ballare durante la scena muta.

Il viso esterrefatto della cantante del momento è diventato un meme che ha fatto milioni di visualizzazioni aumentando la visibilità dell’evento e dei cantanti protagonisti dell’episodio. Si tratta pur sempre di pubblicità. Come insegnava il fotografo Oliviero Toscani che in passato si occupava delle campagne della Benetton, la pubblicità negativa è sempre pubblicità. L’importante è non passare inosservati, i social da questo punto di vista sono lo strumento più potente del momento. Impossibile capire quanto ci sia di programmato e quanto di genuino. In questo caso l’imbarazzo è sembrato reale.

Ennesimo brano riuscito

Un episodio simile si è ripetuto durante lo show di Battiti Live in cui la cantante romana si è esibita con il vincitore di Sanremo Mengoni. Il duo sta spopolando quest’estate con la hit Pazza musica, il brano è uscito il 26 maggio ed è un estratto dell’ottavo album in studio di Marco Mengoni e una extra track dell’album di Elodie Ok. Respira.

Il video originale del brano ha ottenuto numerose visualizzazioni su YouTube, girato da Roberto Ortu, con la fotografia di Francesco Piras, per il canale dell’artista di Ronciglione. Il brano è uno dei più apprezzati del momento da critica e pubblico, definito accattivante e divertente, un vero inno della musica pop attuale. Anche nel video si coglie nitidamente la complicità dei 2 artisti che ballano insieme, ridono e si divertono dimostrando grande armonia e tutto il loro talento.

Mengoni fa ridere Elodie durante un duetto e i social impazziscono

E così il divertimento viene riportato anche sul palco durante tutte le loro esibizioni. Pure troppo. Mengoni fa ridere Elodie durante un duetto di Battiti Live e le visualizzazioni schizzano alle stelle portando altra visibilità. Il cantante per gioco prende in giro Elodie che non resiste, cerca di non ridere poi smette di cantare e si inginocchia. Mengoni canta senza problemi ed Elodie per non perdere il tempo si gira e canta verso il pubblico, poi di nuovo vicini, faccia a faccia, Elodie lo manda benevolmente a quel paese.

Il pubblico apprezza questi momenti improvvisati in cui Elodie appare più genuina e deliziosa che mai. Spesso i momenti di imbarazzo sul palco sono in grado di rovinare la performance, i protagonisti spaesati non riescono ad andare avanti. Ma quando sul palco ci sono autentici mostri sacri, l’episodio si trasforma in show e quando a cantare c’è Elodie tutto viene perdonato.

Oramai il suo successo della cantante, come quello di Mengoni, non è più in discussione, gli spettacoli sono sempre sold out e migliaia di fan non vedono l’ora di assistere dal vivo alle performance. Magari aspettando qualche altro contrattempo che farà dire loro, si, io c’ero. Protagonisti di momenti che i social hanno trasformato in eventi storici grazie a milioni di visualizzazioni di appassionati che ora possono seguire le vicende degli artisti ogni singolo giorno.