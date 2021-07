Abbassamento della pressione arteriosa, vasodilatazione e stravolgimento della flora intestinale. Tutti sintomi tipici dell’estate e di queste giornate torride e afose. Sintomi che portano tutti allo stesso obiettivo: la nostra debolezza fisica ma alle volte anche mentale. Fondamentale bere tanto e reidratarsi per non perdere forze ma anche mangiare determinati cibi che ci aiutano a restare in piedi. Sbagliano in molti a definirli cibi invernali perché proprio adesso ci danno l’energia giusta e in pochi lo sanno. Vediamo quali sono in questo articolo della nostra Redazione.

Frutta secca, miele e cereali integrali sono dei classici dell’alimentazione invernale ognuno nel suo momento della giornata. La tazza fumante di caffelatte coi cereali e il miele rappresentano per tanti il top della colazione invernale. Mentre la frutta secca è perfetta da sgranocchiare alla sera davanti alla tv o da portare in ufficio per il break di metà giornata. Eppure, nonostante li pensiamo adatti al freddo e all’inverno vanno benissimo per ridarci le forze perse in estate.

La forza del miele

Il miele ha una capacità nutrizionale davvero alta grazie a tutti i suoi oligoelementi ma presenta 2 caratteristiche fondamentali:

entra in circolo velocemente fornendoci energia immediata;

mantiene in equilibrio la flora intestinale evitandoci picchi di debolezza.

Una miniera di salute

Non scopriamo certo adesso la frutta secca che con tutte le sue vitamine e sali minerali è una vera miniera di salute. Anche i suoi grassi buoni contribuiscono a fornire la benzina perfetta per il nostro corpo ma attenzione a non eccedere perché calorica.

Energia tutto il tempo

La forza dei cereali integrali oltre che nelle fibre e nelle proteine sta nel rilascio di energia per tutta la giornata. E questo ci permette di evitare i picchi glicemici e i colpi di debolezza improvvisi. Per questo la scodellona di latte andrà bene anche tiepida o addirittura da frigo così da rinfrescarci oltre che rinforzarci.

