2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute. Curioso come la globalizzazione per certi versi ci abbia aperto le porte del mondo, ma per altri sia comunque una tendenza conservatrice. Siamo sì in grado di girare il mondo con un click e ordinare qualsiasi cosa in ogni dove. Ma ci sono, soprattutto in materia di salute e alimentare, ancora dei segreti da scoprire. Come i 2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute, provare per credere. Se non si trovano nella grande distribuzione, cosa difficile, su internet sono a disposizione.

Le prugne della via della seta

Alzi la mano chi ha mai sentito nominare le prugne Umeboshi, a meno che non si viaggi in Oriente. Conosciute infatti da millenni e commercializzate lungo la via della seta, sono frutti tipici della Cine e del Giappone. Hanno due funzioni principali, ma basilari:

– Stimolano il metabolismo

– Difendono e puliscono l’intestino

Sono ricchissime di vitamina C, di ferro, magnesio e calcio. Hanno la particolarità, a differenze delle prugne nostrane, di essere consumate in insalata o in versione tè, una volta sciolte nell’acqua bollente!

Un campo di calcio

È talmente ricco di calcio, il tahin, che potremmo definirlo un campo di calcio, usando le sue misure! Tra i 2 alimenti che non hai mai sentito nominare ma che sono una miniera d’oro per la salute, questo è una vera bomba. Dalla sua vanta anche un gusto strepitoso, che ne fa diventare ghiotti! Assomiglia al burro di arachidi americano, ma è invece un composto di salute: soia e olio di oliva. La sua origine si perde tra le fiabe di Ali Babà, e, si dice ne fossero entusiasti emiri e pascià dell’Impero Ottomano. Strepitoso per condire le insalate e fare da salsa per ogni piatto che prepariamo.

Non solo gustoso, ecco le sue virtù

Detto della sua bontà, non dimentichiamoci le sue qualità benefiche: