Gli stati infiammatori che si verificano nell’organismo sono un chiaro segnale di interruzione di un equilibrio. Molto spesso è proprio la pelle a diventare la superficie ideale sulla quale si sviluppa e diffonde una simile reazione. Un recente studio scientifico ha scoperto come una carenza di alimenti che contengono determinate sostanze nutritive possa essere in correlazione con gli stati infiammatori. Ecco perché è fondamentale prestare attenzione al cibo che si sceglie di assumere quotidianamente. Per contrastare infiammazioni e irritazioni intestinali la scienza svela cosa mangiare assolutamente.

Quale carenza alla base del problema?

Chi soffre di problemi intestinali sa bene quanto sia importante regolare la propria alimentazione in modo da evitare malesseri associati ad una dieta squilibrata. Alcuni ricercatori dell’Augusta University, negli Stati Uniti, hanno studiato il fenomeno della carenza di triptofano in alcuni ratti e riportato i risultati dello studio scientifico. I ricercatori hanno posto attenzione ai fenomeni che coinvolgevano la microflora intestinale che regola la risposta infiammatoria, l’immunità sistemica e locale e il funzionamento generale dell’apparato digerente.

Alterazioni di questo complesso sistema possono portare a degli stati infiammatori e ad un squilibrio di vario grado e genere. Come sottolineano gli scienziati, la presenza adeguata di triptofano, precursore della serotonina, è fondamentale per una risposta fisiologica allo stress. Come abbiamo illustrato in precedenza il triptofano svolge un ruolo determinante anche nel migliorare la qualità del sonno e la fase di addormentamento. Abbiamo illustrato quali alimenti ne contengono in maggiore quantità nell’articolo “Straordinario come questi alimenti economici aiutino ad addormentarsi velocemente e combattere l’insonnia”.

Per contrastare infiammazioni e irritazioni intestinali la scienza svela cosa mangiare assolutamente

Secondo i risultati dello studio, una dieta ricca di triptofano potrebbe non solo contribuire a migliorare l’umore, ma anche a contrastare le risposte infiammatorie dell’organismo. Assumendo alimenti ricchi di triptofano, nei topi è migliorato l’ambiente intestinale batterico ed è aumentata la risposta delle citochine, i segnalatori del sistema immunitario. Questi dati si rivelano particolarmente interessati per stabilire una associazione tra i livelli di triptofano alimentare e il microambiente dell’intestino. Inoltre permettono di aprire a nuove dimensioni della ricerca scientifica che collega alimentazione e salute.

