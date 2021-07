I pomodori sono uno di quegli ortaggi che non possono proprio mancare nel nostro orto, è fondamentale in questo periodo dell’anno averli sulla nostra tavola.

Ne abbiamo a disposizione diverse tipologie e numerosi modi di utilizzarli nelle nostre preparazioni culinarie e, ammettiamolo, le piante di pomodoro danno davvero soddisfazioni.

Inoltre, è inevitabile che coltivarlo direttamente e raccoglierlo con le proprie mani non ha paragoni, ha tutto un sapore differente.

Pochi sanno che bisognerebbe sempre posizionare questa incredibile pianta aromatica vicino ai pomodori

I pomodori sono piante depauperanti, cioè necessitato di una grande quantità di sostanze nutritive e quindi, inevitabilmente, provocano l’impoverimento del terreno.

È consigliato, infatti, praticare annualmente la rotazione delle culture, altrimenti probabilmente andremo ad inaridire quell’angolo di orto su cui poggiano.

Sono piante particolarmente esigenti, infatti non tollerano molto la vicinanza di piante con le stesse caratteristiche.

Quindi, è consigliato tenerle lontane da piante come zucchine e melanzane che necessitano di molto azoto, e avvicinare piante non concorrenti.

In questo caso stiamo parlando dell’erba aromatica per eccellenza: il basilico che sta bene ovunque la mettiamo, ha bisogno solo di acqua e luce.

Nonostante abbia esigenze simili a quelle del pomodoro, non rappresenta una minaccia per questa pianta, anzi è in grado persino di migliorarne il gusto.

Per chi non lo sapesse, inoltre, il suo profumo intenso riesce a tenere lontani gli insetti fastidiosi.

Infatti, contribuisce ad allontanare i pidocchi dai pomodori grazie alla sua incredibile azione antisettica, del tutto naturale ed a costo zero.

È incredibile ma anche solo un mazzetto di basilico accanto ai pomodori tiene lontane le larve dei parassiti.

È un peccato che solo in pochi sanno che bisognerebbe sempre posizionare questa incredibile pianta aromatica vicino ai pomodori, cosa aspettiamo?

Consigli

Bisogna sempre prestare attenzione quando annaffiamo la pianta, non dobbiamo mai gettare l’acqua direttamente su foglie e frutti.

Invece, è fondamentale indirizzarla sul terreno alla base della pianta, mantenendo così anche quella porzione umida durante la stagione più calda e secca.