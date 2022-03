Le lenticchie sono un ottimo piatto per la nostra salute, ricco di sali minerali e vitamine. Sono legumi con origini molto antiche, molto saporiti e perfetti per preparare zuppe, passati o condimenti per primi piatti.

Inoltre, hanno un grandissimo vantaggio. Infatti, nonostante siano ricchissime di elementi benefici per l’organismo, le lenticchie costano davvero pochissimo.

Sono un vero concentrato di potassio, fosforo, ferro e calcio, e sarebbero di grande aiuto per il benessere del nostro intestino. D’altronde, si sa che i legumi sono dei veri toccasana per la salute.

Basti pensare che colesterolo e trigliceridi nel sangue si ridurrebbero mangiando questo piccolo alimento gustosissimo.

Inoltre, sono anche comode da preparare, visto che si trovano al supermercato tutto l’anno, in versione secca o precotta.

La ricetta più diffusa

Molti di noi, quando cucinano le lenticchie, lo fanno sempre nello stesso modo. Prendono la pentola a pressione, la riempiono d’acqua e lasciano cuocere le lenticchie, insaporendole al massimo con qualche foglia di alloro.

Questa è la modalità di preparazione più diffusa, che ha il vantaggio di lasciare completamente inalterato il sapore delle lenticchie. Questo piatto, però, non piace proprio a tutti.

Se, però, volessimo rendere molto più saporite le nostre lenticchie, potremmo farlo facilmente. Ci basterebbe aggiungere solamente un prodotto durante la cottura.

Sbagliamo sempre a cucinare le lenticchie in pentola a pressione senza aggiungere questo ingrediente che le renderebbe davvero speciali

Quando pensiamo a come insaporire un piatto, pensiamo agli ingredienti più strani e particolari. In realtà, la semplicità vince sempre, come in questo caso.

Infatti, per insaporire le lenticchie non dovremo fare altro che aggiungere solo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Questo prodotto cremoso è ricco di sapore, l’ideale per dare quel tocco magico in più che renderà i nostri legumi buoni da impazzire.

Ecco quando aggiungere questo ingrediente

Quando le nostre lenticchie saranno ufficialmente cotte, dovremo passarle in padella. Solo a questo punto aggiungeremo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Sbagliamo sempre a cucinare le lenticchie se non incorporiamo questo ingrediente, che regala un sapore davvero immediato.

Dovremo lasciar cuocere il tutto qualche minuto, dopodiché potremo terminare la ricetta con una spolverata di paprika dolce o piccante, in base ai nostri gusti. In questo modo, renderemo il nostro piatto di lenticchie incredibilmente saporito e invitante, e nessuno oserà più rifiutarlo.

Altrimenti potremo aggiungerci addirittura la pancetta, per preparare questa ricetta perfetta contro la stitichezza e l’affaticamento.