Il colesterolo e i trigliceridi sono un fattore di rischio notevole per la nascita di malattie cardiovascolari, come infarto, ictus e aterosclerosi.

Quando le analisi del sangue rivelano livelli troppo alti di trigliceridi o colesterolo, è importante agire subito per migliorare la situazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Oltre alla terapia farmacologica, per migliorare questi valori è importante avere uno stile di vita sano e curare la propria alimentazione.

Per farlo, è sempre bene seguire sempre le indicazioni del proprio medico curante o del nutrizionista. In linea generale, però, è risaputo che alcuni alimenti, se consumati a lungo, non facciano il bene del nostro organismo. Parliamo, ad esempio, di questi 3 alimenti nemici del cuore.

Tra gli alimenti benefici, invece, spicca una categoria di cibi molto vantaggiosi e salutari.

Colesterolo e trigliceridi nel sangue si ridurrebbero consumando questo piccolo alimento ricco di proprietà benefiche

Scegliere con consapevolezza gli alimenti migliori da portare in tavola ogni giorno è fondamentale per la nostra salute. In generale, ecco gli alimenti che abbasserebbero il colesterolo cattivo, lo dice la scienza.

In sostanza, dunque, gli specialisti indicano come ottimo stile alimentare la cosiddetta “dieta mediterranea”.

Più che di una “dieta”, si tratta di un vero e proprio stile di vita. Questo comprende il consumo giornaliero e abbondante di verdura e frutta, cereali e derivati (soprattutto integrali), e la presenza di carne e di pesce.

A proposito di quest’ultimo, vogliamo porre l’accento su questo pesce che costa pochissimo ma è ricco di proteine di qualità elevata e grassi buoni.

Oltre a questi alimenti, però, un posto speciale è riservato ai legumi. Fagioli, lenticchie, ceci e tutti gli altri legumi sono essenziali per fornire al nostro organismo energie e sostanze necessarie all’organismo.

Ecco le proprietà straordinarie di questo legume

In particolare, oggi ci concentreremo sulle proprietà dei ceci. Questi legumi sono un vero e proprio concentrato di fibre, vitamine, minerali e proteine vegetali. Inoltre, contengono le saponine, ovvero sostanze che sarebbero in grado di controllare il colesterolo e i trigliceridi.

Ecco perché colesterolo e trigliceridi nel sangue si ridurrebbero consumando questo piccolo alimento ricco di proprietà benefiche.

Sarebbero particolarmente salutari per il cuore

Lo chiarisce Humanitas Research Hospital, che sottolinea che gli omega 3 contenuti nei ceci ne farebbero un alimento davvero vantaggioso per il cuore.

Attenzione in questi casi

I ceci, quindi, sono un alimento ottimo per la salute. Meglio non esagerare, però, in caso di allergie o problemi intestinali, quali colite o diverticoli.

Ricordiamo che le indicazioni di cu sopra non sostituiscono le indicazioni del medico. Rivolgiamoci sempre agli specialisti per suggerimenti legati al nostro benessere e alla nostra alimentazione.