Riuscire ad espellere le proprie feci è una delle sensazioni più liberatorie e confortevoli che possano esistere. Il problema arriva quando questo meccanismo non avviene più in maniera automatica e rilassata.

Chi ha difficoltà ad evacuare le feci vive una sensazione di continuo disagio, gonfiore e pesantezza.

La pancia diventa dura come un pallone e questo può anche influire sull’umore. Il primo modo per migliorare questa situazione è aiutare il proprio corpo con un’alimentazione sana e corretta.

Esistono, infatti, alcuni alimenti che avrebbero effetti particolarmente benefici su problemi come gonfiore e stitichezza. Ad esempio, non tutti sanno che gas nella pancia e stitichezza potrebbero diminuire grazie a questo ortaggio troppo spesso sottovalutato, ma non è l’unico.

Contro la stitichezza e l’affaticamento questo piccolo legume sarebbe davvero di grande aiuto

Quando non evacuiamo ci sembra tutto più grigio. L’umore ne risente e di conseguenza anche tutta la nostra giornata.

È risaputo, però, che mangiare legumi potrebbe aiutarci a migliorare questo problema. Fagioli, fave, lenticchie, ceci, cicerchie, piselli, infatti, sono tra gli alimenti più utili per sbloccare le rigidità intestinali, ma non è tutto.

I tantissimi sali minerali presenti nei legumi molto preziosi per l’organismo. Le lenticchie, in particolare, oltre ad agevolare l’evacuazione delle feci, aiuterebbero anche in caso di anemia e affaticamento. Non a caso sono da sempre viste come “la carne dei poveri” per la grande presenza di ferro e di proteine che contengono.

Lo riporta Humanitas Research Hospital. Ecco perché contro la stitichezza e l’affaticamento questo piccolo legume sarebbe davvero di grande aiuto.

Gustiamole con questa ricetta alternativa alla solita zuppa e molto più appetitosa

Non tutti amano le lenticchie, soprattutto i bambini. Eppure fanno così bene che non si può pensare di escluderle dalla nostra alimentazione.

Per questo motivo, è questa la ricetta perfetta per far gustare le lenticchie anche a chi non le ama particolarmente. Prepareremo insieme una cremosa zuppa di lenticchie con pancetta affumicata.

Prepararle è molto semplice

Iniziamo a lavare e a mettere in ammollo 200 grammi di lenticchie.

Le diverse varietà di lenticchie richiedono diversi minuti d’ammollo, quindi controlliamo attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.

Riempiamo una pentola con acqua fredda e versiamo al suo interno le lenticchie. Aggiungiamo nell’acqua 2 carote in pezzi e qualche foglia di alloro, per insaporire il brodo. Lasciamo cuocere il tutto per il tempo indicato sulla confezione.

Aggiungiamo l’ingrediente che dà quel tocco magico

A parte, in una padella, versiamo un filo d’olio e 60 grammi di pancetta. Accendiamo la fiamma e lasciamo rosolare per qualche minuto, fino a quando il grasso inizierà a sciogliersi. Tagliamo mezzo gambo di porro prima a rondelle e poi sminuzziamolo in pezzi più piccoli, quindi aggiungiamo il tutto alla pancetta. Lasciamo cuocere per altri 5 minuti.

Quando le lenticchie avranno assorbito tutta l’acqua di cottura e saranno diventate cremose, potremo impiattarle. Solo ora versiamo la pancetta sulle lenticchie e il nostro piatto sarà ufficialmente pronto. Questa zuppa di lenticchie con ingrediente segreto ci lascerà davvero a bocca aperta.