Per sperare di raggiungere una certa sostenibilità ambientale e inquinare sempre di meno, è molto importante intraprendere delle azioni concrete. Anche nel nostro piccolo, ad esempio, possiamo autoprodurre in casa dei detersivi naturali, sostituendo quelli disponibili in commercio. Oppure, possiamo imparare a differenziare i rifiuti nella maniera corretta o, in alternativa, dare loro una seconda vita.

In questo senso, il riutilizzo creativo dei rifiuti è una pratica che sta prendendo sempre più piede nelle abitudini di moltissime persone. Oltre a salvaguardare l’ambiente, il riciclo dei rifiuti, specie se fatto in maniera creativa, aiuterebbe anche a mantenere il cervello in salute. Infatti, come riportano diversi studi, il cervello funziona proprio come un muscolo. Per mantenerlo in forma bisognerebbe allenarlo costantemente, svolgendo attività nuove, stimolanti e, appunto, creative.

Nelle prossime righe, vedremo come riciclare alcuni tra gli oggetti più utilizzati nella vita quotidiana e, di conseguenza, più presenti nelle nostre pattumiere. Stiamo parlando delle bottiglie di plastica, alle quali potremmo dare una seconda vita, soprattutto nelle attività di giardinaggio.

Sbaglia davvero di grosso chi butta via le bottiglie di plastica perché potrebbero valere oro per l’orto e per il cervello

Un ottimo modo per riutilizzare le bottiglie di plastica è quello di creare delle mini serre da inserire nel terreno. Quando le piantine sono ancora all’inizio della loro fase vegetativa, infatti, sono molto delicate e hanno bisogno di una certa protezione. Le bottiglie di plastica assolvono a questa funzione e permettono alle piante di prosperare nel giusto microclima. Infatti, con questa tecnica, possiamo garantire loro la giusta quantità di umidità e di esposizione solare.

Un altro metodo geniale per riciclare le bottiglie di plastica è quello di realizzare un irrigatore a goccia da interrare vicino alla pianta. Prima di farlo, però, bisognerà effettuare dei fori sulle pareti della bottiglia e lasciare il collo all’esterno del terreno. In questo modo, quando la pianta ha bisogno di acqua, possiamo versarla direttamente da qui, senza installare impianti costosi. In questo modo, inoltre, eviteremo di bagnare le foglie esterne della pianta, andando a irrigare soltanto il terreno e le radici.

Non solo plastica, ma anche vetro

Dunque, abbiamo appena visto che sbaglia davvero di grosso chi getta nell’immondizia le bottiglie di plastica. Questo perché possiamo riutilizzarle in tantissimi modi, persino per tenere lontane le zanzare quando inizieranno a invaderci la casa.

Tuttavia, per il giardinaggio possiamo riciclare con successo non solo le bottiglie di plastica, ma anche quelle di vetro. Anzi, queste ultime, per una serie di motivi, sono addirittura migliori. Infatti, a differenza di quelle di plastiche, le bottiglie di vetro, essendo dure e ignifughe, possono sostenere pesi maggiori e sopportare meglio il calore. Inoltre sono anche più semplici da personalizzare e possono risultare anche estremamente decorative.

